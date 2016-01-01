فيديو.. شركة طيران يابانية تنظم رحلات سياحية بـ"نظارات الوقاع الافتراضى"

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صورة الخبر: فيديو.. شركة طيران يابانية تنظم رحلات سياحية بـ"نظارات الوقاع الافتراضى"
فيديو.. شركة طيران يابانية تنظم رحلات سياحية بـ"نظارات الوقاع الافتراضى"

نظمت إحدى الشركات اليابانية رحلة طيران افتراضية، في جو مطابق للواقع، وذلك بعد الحظر والقيود التي فرض على السفر بسبب جائحة كورونا.



وبحسب الفيديو الذي عرضته قناة العربية، يختار المسافرون وجهتهم السياحية وعبر نظارات الوقاع الافتراضي يجوبون المعالم المهمة مع مرشد سياحى.

وسجلت اليابان أكثر من 950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت طوكيو وأوساكا وغيرها من المناطق الرئيسية في البلاد في تسجيل مستويات عالية من الإصابات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء كويودو اليابانية، أمس الأربعاء- أنه من بين حالات الإصابة الجديدة سجلت العاصمة طوكيو 222 حالة، 67% منها غير معروفة المصدر، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في طوكيو حتى الآن أكثر من 16 ألفا و400 إصابة، من بين أكثر من 50 ألف حالة مؤكدة على مستوى البلاد.

المصدر: اليوم السابع

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