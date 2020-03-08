تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تقرير أوبك ورغم بيانات المخزونات الأمريكية من الخام.
وقالت أوبك بالأمس في تقريرها الشهري إنه من المتوقع هبوط الطلب على الوقود بأكثر من المتوقع، حيث ترى أن الطلب العالمي على النفط سيهبط بنحو 9.1 مليون برميل يومياً هذا العام وهو أكثر من الانخفاض البالغ 8.95 مليون برميل يومياً قبل شهر مضى.
كما رفعت الدول الأعضاء بالمنظمة إنتاجها النفطي خلال يوليو/تموز بنحو 980 ألف برميل يومياً.
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التعليقات على أسعار النفط تتراجع بعد تقرير أوبك
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