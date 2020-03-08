

أسعار النفط تتراجع بعد تقرير أوبك أسعار النفط تتراجع بعد تقرير أوبك

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تقرير أوبك ورغم بيانات المخزونات الأمريكية من الخام.



وقالت أوبك بالأمس في تقريرها الشهري إنه من المتوقع هبوط الطلب على الوقود بأكثر من المتوقع، حيث ترى أن الطلب العالمي على النفط سيهبط بنحو 9.1 مليون برميل يومياً هذا العام وهو أكثر من الانخفاض البالغ 8.95 مليون برميل يومياً قبل شهر مضى.



كما رفعت الدول الأعضاء بالمنظمة إنتاجها النفطي خلال يوليو/تموز بنحو 980 ألف برميل يومياً.

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وجاءت الخسائر في الذهب الأسود على الرغم من البيانات الأمريكية التي أظهرت هبوط المخزونات النفطية في الأسبوع الماضي، في إشارة على عودة الطلب مجدداً رغم وباء كورونا.وبحلول الساعة 7:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 45.33 دولار للبرميل بانخفاض يتجاوز 0.2 بالمائة.وفي الوقت نفسه، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنحو 0.2 بالمائة إلى 42.57 دولار للبرميل.