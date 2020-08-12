ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 13 أغسطس

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صورة الخبر: ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 13 أغسطس
ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 13 أغسطس

ارتفعت أسعار معظم العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الخميس 13 أغسطس 2020.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وارتفع سعر اليورو نحو 18.73 جنيه للشراء، و 18.94 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 20.72 جنيه للشراء، و 20.92 جنيه للبيع.

وزاد سعر الفرنك السويسري 17.40 جنيه للشراء، و 17.59 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.87 جنيه للشراء، و 15.01 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.

المصدر: اخبار اليوم

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