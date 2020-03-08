

طالع أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس طالع أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من التباين، خلال تعاملات اليوم الخميس 13 أغسطس.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 1.75 إلى 3.75 جنيه للكيلو، والبطاطس من 2.20 إلى 3.50 جنيه، والبصل من 3 إلى 4 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا ما بين 21 إلى 25 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ5.5 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.



وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 1 و2.5 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 4 إلى 16 جنيهًا.