علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها



سرطان الرئة سرطان الرئة

على الرغم من أن السرطان يمكن أن يصيب أي عضو من أعضاء الجسم ، إلا أن سرطان الرئة هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على قدرتنا على التنفس.



كما إنه أخطر أنواع السرطان حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، مما يتسبب في حدوث أورام متعددة في رئتيك والتي يمكن أن تعرض قدرتك على التنفس للخطر.



وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز اعراض واسباب سرطان الرئة...

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أسباب سرطان الرئةالتعرض لمكونات مسببة للسرطان مثل المواد المسببة للسرطان الأكثر شيوعًا في السجائر ، يضر البطانات الداخلية للرئتين، على الرغم من أن الخلايا لديها القدرة على إصلاح نفسها ، فإنها تصبح أضعف بسبب التعرض المستمر، ويؤدي هذا إلى تحول الخلايا إلى خلايا سرطانية ، مما يؤدي إلى ظهور الأورام.عادةً ما يكون المدخنون المعتادون من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك ، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين ، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.اقرأ ايضًا | علاج التهاب الحلق.. دون أدويةأعراض سرطان الرئةتشمل الأعراض النموذجية لسرطان الرئة ما يلي.كثرة التهابات الصدرصوت أجشضيق في التنفسسعال متكررلا يبدو أنه يهدأ الصداع المتكرر وغير المبررتصريف الدم أثناء السعالفقدان الوزن غير المبرر من المهم فهم هذه الأعراض واختبار نفسك ، خاصة إذا كنت مدخنًا أو شخصًا يتعرض للمواد الكيميائية والأبخرة السامة بانتظام.