ننشر أسباب رحيل رمضان صبحي من الأهلى إلي بيراميدز

أخطر رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسئولي القلعة الحمراء برغبته في الرحيل الي نادي بيراميدز، وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالاهلي عن الموقف النهائي لناديه من شراء اللاعب رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.
وكشفت مصادر خاصة عن وجود 4 أسباب وراء رغبة رمضان صبحي في عدم البقاء بالنادي الأهلي والتوقيع خلال ساعات مع بيراميدز، موضحا أنها تمثلت في التالي:
1- المقابل المادي
الفارق المادي الرهيب بين عرضي الناديين، فالأهلي توقف عند 54 مليون جنيه 36 مليون منهم رسميًا و18 مليون إعلانات بينما بيراميدز سيمنحه 90 مليون جنيه في 3 مواسم بخلاف 10 ملايين جنيه في كل بطولة يفوز بها الفريق.
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