ننشر أسباب رحيل رمضان صبحي من الأهلى إلي بيراميدز

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أسباب رحيل رمضان صبحي

أخطر رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسئولي القلعة الحمراء برغبته في الرحيل الي نادي بيراميدز، وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالاهلي عن الموقف النهائي لناديه من شراء اللاعب رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وكشفت مصادر خاصة عن وجود 4 أسباب وراء رغبة رمضان صبحي في عدم البقاء بالنادي الأهلي والتوقيع خلال ساعات مع بيراميدز، موضحا أنها تمثلت في التالي:

1- المقابل المادي
الفارق المادي الرهيب بين عرضي الناديين، فالأهلي توقف عند 54 مليون جنيه 36 مليون منهم رسميًا و18 مليون إعلانات بينما بيراميدز سيمنحه 90 مليون جنيه في 3 مواسم بخلاف 10 ملايين جنيه في كل بطولة يفوز بها الفريق.

2- الصفقات الجديدة
يعتبر تعاقد الاهلي مع محمود كهربا وطاهر محمد طاهر أحد اهم الاسباب التي جعلت رمضان صبحي يتخذ طريقا أخر للرحيل عن القلعة الحمراء حيث أن التعاقد مع محمود كهربا وبعده طاهر محمد طاهر يعكس عدم حاجة النادي لخدماته.

3- بيراميدز والنجوم
كل اصدقاء رمضان صبحي يلعبون حاليًا في بيراميدز أو سيكونون هناك الموسم المقبل مثل عبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي وغيرهم.

4- وجوه لا يحبها
وصف مصدر مقرب من اللاعب أن هناك بعض الوجوه داخل القلعة الحمراء لا يحبها اللاعب ويري أنها أحد أسباب رغبته في عدم البقاء.

المصدر: elbalad

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