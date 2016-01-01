غذاء ملكات النحل هو إفراز حليبي ينتجه نحل العسل، ويحتوي عادةً على نحو 60٪ إلى 70٪ ماء، و 12٪ إلى 15٪ بروتينات، و10٪ إلى 16٪ سكر ، و3٪ إلى 6٪ دهون، و2٪ إلى 3٪ فيتامينات وأملاح وأحماض أمينية يختلف تكوينها حسب الجغرافيا والمناخ.
ووفقا لموقع webmd يستخدم غذاء ملكات النحل لأعراض سن اليأس، ويستخدم أيضًا لمرض السكري ومتلازمة ما قبل الحيض والسمنة والعديد من الحالات الأخرى واليكم فوائده :
- أكدت معظم الأبحاث أن تناول غذاء ملكات النحل لمدة 8 أسابيع يمكن أن يحسن أعراض انقطاع الطمث، وقد يؤدي تحسين نوعية الحياة والمشاكل الجنسية لدى بعض النساء.
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التعليقات على 4 فوائد غير متوقعة لـ غذاء ملكات النحل
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