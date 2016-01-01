4 فوائد غير متوقعة لـ غذاء ملكات النحل



غذاء ملكات النحل غذاء ملكات النحل

غذاء ملكات النحل هو إفراز حليبي ينتجه نحل العسل، ويحتوي عادةً على نحو 60٪ إلى 70٪ ماء، و 12٪ إلى 15٪ بروتينات، و10٪ إلى 16٪ سكر ، و3٪ إلى 6٪ دهون، و2٪ إلى 3٪ فيتامينات وأملاح وأحماض أمينية يختلف تكوينها حسب الجغرافيا والمناخ.



ووفقا لموقع webmd يستخدم غذاء ملكات النحل لأعراض سن اليأس، ويستخدم أيضًا لمرض السكري ومتلازمة ما قبل الحيض والسمنة والعديد من الحالات الأخرى واليكم فوائده :



- أكدت معظم الأبحاث أن تناول غذاء ملكات النحل لمدة 8 أسابيع يمكن أن يحسن أعراض انقطاع الطمث، وقد يؤدي تحسين نوعية الحياة والمشاكل الجنسية لدى بعض النساء.

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- أظهرت الأبحاث المبكرة أن تناول مزيج من العسل المعالج وغذاء ملكات النحل مرتين يوميًا لمدة 4 أسابيع يحسن الشعور بالتعب لدى بعض المصابين بالسرطان.- الأبحاث الأخرى إلى أن تطبيق مرهم معين يحتوي على غذاء ملكات النحل والبانثينول لمدة تصل إلى 6 أشهر قد يحسن شفاء قرح القدم السكرية.- بعض الأبحاث المبكرة أكدت أن تناول غذاء ملكات النحل يمكن أن يقلل من وزن الجسم بكمية صغيرة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن مع مرض السكري لكن أظهرت أبحاث أخرى أنه لا يحسن وزن الجسم أو الشهية، اذا كان غذاء ملكات النحل يقلل من وزن الجسم ، فمن المحتمل أن يكون بكمية صغيرة فقط.