علاج التهاب الحلق.. دون أدوية



علاج التهاب الحلق علاج التهاب الحلق



عادةً ما يستمر التهاب الحلق الناجم عن عدوى فيروسية من خمسة إلى سبعة أيام ولا يتطلب علاجًا طبيًا، ولتخفيف الألم والحمى ، يلجأ العديد من الأشخاص إلى العقاقير أو مسكنات الآلام الخفيفة الأخرى لـ التهاب الحلق



ما هو التهاب الحلق

التهاب الحلق هو ألم أو حكة أو تهيج في الحلق والذي غالبًا ما يتفاقم عند البلع، والسبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الحلق (التهاب البلعوم) هو عدوى فيروسية ، مثل الزكام أو الأنفلونزا، والتهاب الحلق الناجم عن الفيروس يزول من تلقاء نفسه.



التهاب الحلق ، وهو نوع أقل شيوعًا من التهاب الحلق تسببه البكتيريا ، يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية لمنع حدوث مضاعفات، وقد تتطلب الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا لالتهاب الحلق علاجًا أكثر تعقيدًا.

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اسباب وأعراض التهاب الحلقيمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق تبعًا للسبب، قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:ألم أو إحساس بالحكة في الحلقألم يتفاقم عند البلع أو الكلامصعوبة في البلعتورم الغدد في رقبتك أو فككتورم واحمرار اللوزتينبقع بيضاء أو صديد على اللوزتينصوت أجش أو مكتومقد تؤدي العدوى التي تسبب التهاب الحلق إلى ظهور علامات وأعراض أخرى ، بما في ذلك:حمىسعالسيلان الأنفالعطسآلام الجسمصداع الراسالغثيان أو القيءالأسبابتسبب الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا أيضًا معظم حالات التهاب الحلق في كثير من الأحيان ، تسبب الالتهابات البكتيرية التهاب الحلق.العدوى الفيروسيةتشمل الأمراض الفيروسية التي تسبب التهاب الحلق ما يلي:زكامالانفلونزا (الانفلونزا)مونو (عدد كريات الدم البيضاء)مرض الحصبةحماقمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد -19)الخناق - مرض شائع في مرحلة الطفولة يتميز بسعال حاد ونباحيالالتهابات البكتيريةيمكن أن يسبب عدد من الالتهابات البكتيرية التهاب الحلق. الأكثر شيوعًا هي Streptococcus pyogenes (المجموعة A Streptococcus) التي تسبب التهاب الحلق.أسباب أخرىتشمل الأسباب الأخرى لالتهاب الحلق ما يلي:الحساسية : يمكن أن تسبب الحساسية تجاه وبر الحيوانات الأليفة والعفن والغبار وحبوب اللقاح التهاب الحلق، قد تكون المشكلة معقدة بسبب التنقيط الأنفي الخلفي ، والذي يمكن أن يؤدي إلى تهيج والتهاب الحلق.جفاف: يمكن أن يجعل الهواء الداخلي الجاف حلقك خشنًا وخدشًا. التنفس عن طريق الفم - غالبًا بسبب احتقان الأنف المزمن - يمكن أن يسبب أيضًا جفاف الحلق والتهابه.المهيجات : يمكن أن يتسبب تلوث الهواء الخارجي والتلوث الداخلي مثل دخان التبغ أو المواد الكيميائية في التهاب الحلق المزمن. كما أن مضغ التبغ وشرب الكحوليات وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تهيج الحلق.شد عضلي : يمكنك إجهاد عضلات حلقك بالصراخ أو التحدث بصوت عالٍ أو التحدث لفترات طويلة دون راحة.مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد). ارتجاع المريء هو اضطراب في الجهاز الهضمي حيث تتراكم أحماض المعدة في أنبوب الطعام (المريء).قد تتضمن العلامات أو الأعراض الأخرى حرقة في المعدة وبحة في الصوت وارتجاع محتويات المعدة والإحساس بوجود كتلة في الحلق.عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، أحيانًا يظهر التهاب الحلق وأعراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا مبكرًا بعد إصابة شخص ما بفيروس نقص المناعة البشرية.أيضًا ، قد يعاني الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من التهاب الحلق المزمن أو المتكرر بسبب عدوى فطرية تسمى القلاع الفموي أو بسبب عدوى فيروسية تسمى الفيروس المضخم للخلايا (CMV) ، والتي يمكن أن تكون خطيرة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.الأورام، يمكن أن تسبب الأورام السرطانية في الحلق أو اللسان أو الحنجرة التهاب الحلق، قد تتضمن العلامات أو الأعراض الأخرى بحة في الصوت وصعوبة في البلع وصعوبة في التنفس وتورم في الرقبة ودم في اللعاب أو البلغم.في حالات نادرة ، يمكن أن تسبب منطقة مصابة من الأنسجة (خراج) في الحلق أو تورم "غطاء" الغضروف الصغير الذي يغطي القصبة الهوائية (التهاب لسان المزمار) التهاب الحلق، كلاهما يمكن أن يسد مجرى الهواء ، مما يؤدي إلى حالة طبية طارئة.علاج التهاب الحلق الشديدبغض النظر عن سبب التهاب الحلق ، يمكن أن تساعدك استراتيجيات الرعاية المنزلية هذه في تخفيف الأعراض التي تعاني منها أنت أو طفلك:راحة: احصل على قسط كافي من النوم، أرح صوتك أيضًا.شرب السوائل: السوائل تحافظ على رطوبة الحلق وتمنع الجفاف. تجنب الكافيين والكحول ، حيث يمكن أن يسبب لك الجفاف.جرب الأطعمة والمشروبات المريحة: السوائل الدافئة - المرق ، الشاي الخالي من الكافيين أو الماء الدافئ بالعسل - والمعالجات الباردة مثل مصاصات الثلج يمكن أن تهدئ التهاب الحلق.الغرغرة بالمياه المالحة: يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة من 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة (1.25 إلى 2.50 مليلتر) من ملح الطعام مع 4 إلى 8 أونصات (120 إلى 240 مليلتر) من الماء الدافئ على تهدئة التهاب الحلق.رطب الهواء: استخدم مرطب الهواء البارد للتخلص من الهواء الجاف الذي قد يزيد التهاب الحلق ، وتأكد من تنظيف المرطب بانتظام حتى لا ينمو العفن أو البكتيريا، أو الجلوس لعدة دقائق في حمام بخاري.ضع في اعتبارك أقراص الاستحلاب أو الحلوى الصلبة: يمكن لأي منهما تهدئة التهاب الحلق ، لكن لا تعطيه للأطفال في سن 4 سنوات أو أصغر بسبب خطر الاختناق.تجنب المهيجات: حافظ على منزلك خاليًا من دخان السجائر ومنتجات التنظيف التي يمكن أن تهيج الحلق.أدوية علاج التهاب الحلقتحدث معظم حالات التهاب الحلق بسبب عدوى فيروسية ، لذلك لا داعي للمضادات الحيوية في هذه الحالات، ليس للمضادات الحيوية أي تأثير على العدوى الفيروسية ، حيث يجب أن تأخذ مجراها وستعمل دفاعات الجسم الطبيعية عادةً على التخلص من هذا النوع من العدوى.ومع ذلك ، إذا كان التهاب الحلق ناتجًا عن عدوى بكتيرية ، مثل التهاب الحلق ، فستكون هناك حاجة إلى مجموعة من المضادات الحيوية لحل العدوى، أكمل الجرعة الكاملة من المضادات الحيوية الموصوفة لك ، حتى لو شعرت بتحسن بعد بضعة أيام.علاج التهاب الحلق للأطفالفيما يلي بعض الطرق التي يمكن للأطفال من خلالها تخفيف آلام الحلق:رشفة السوائل الدافئةتناول السوائل الباردة أو المجمدة (مثل مصاصات الثلج)الغرغرة بالمياه المالحةمص الحلوى الصلبة أو مستحلبات الحلق (للأطفال من سن 4 أو أكبر)تناول ايبوبروفين أو اسيتامينوفين حسب الحاجةاقرأ ايضًا | مش بس فيروس كورونا.. اعرفي أسباب التهاب الحلق.. وإليكِ خليطًا مذهلًا لعلاجهعلاج التهاب الحلق بالأعشاب- المريمية والقنفذية- خل التفاح- الغرغرة بالمياة المالحة- العسل- جذر عرق السوس- ماء الليمون- شاي الزنجبيل- زيت جوز الهند- القرفةما هو علاج التهاب الحلق واللوزتين1. المياه المالحةعلى الرغم من أن المياه المالحة قد لا توفر لك الراحة الفورية ، إلا أنها لا تزال علاجًا فعالًا لقتل البكتيريا وتخفيف المخاط وتسكين الألم، ما عليك سوى خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ والغرغرة بعيدًا.2. العسل"العسل هو أحد أفضل العلاجات لالتهاب الحلق بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا التي تسمح له بالعمل كمعالج للجروح ، ويخفف الآلام على الفور بينما يعمل على تقليل الالتهاب، يمكن للعسل أيضًا أن يقتل البكتيريا ويساعد في محاربة الالتهابات الفيروسية .إذا كنت تعاني من سعال شديد بالإضافة إلى التهاب الحلق ، فقد يعمل العسل أيضًا كمثبط فعال للسعال، اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع كوب دافئ من الماء أو الشاي وحركيه جيدًا. اشرب عدة مرات في اليوم حسب الحاجة.3. الليمونعلى غرار الماء المالح والعسل ، يعتبر الليمون مفيدًا لالتهاب الحلق لأنه يمكن أن يساعد في تفتيت المخاط وتسكين الآلام، علاوة على ذلك ، يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة ومنحه المزيد من القوة لمحاربة العدوى، امزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ واشربه للإغاثة السريعة.4. الصلصة الحارةقد يبدو من الغريب استخدام الصلصة الحارة للتخفيف من احتقان الحلق ، ولكن ثبت بالفعل أن هذه التوابل توفر الراحة من التهاب الحلق. الصلصة الحارة مصنوعة من الفلفل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكابسيسين ، والذي يمكن استخدامه لمحاربة الالتهاب وتسكين الآلام، لذلك ، في حين أنه قد يحترق في البداية ، فإن إسقاط بضع قطرات من الصلصة الحارة في كوب من الماء الدافئ للغرغرة قد يكون العلاج الصحيح لـ علاج التهاب الحلق.5. الشايهناك العديد من أنواع شاي الأعشاب التي يمكنك تجربتها لتخفيف التهاب الحلق سريعًا، يحتوي كل من شاي القرنفل والشاي الأخضر على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات لمحاربة الالتهابات مع توفير الراحة، يعتبر شاي التوت والبابونج والنعناع خيارات رائعة لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب، يمكن أن يعمل شاي البابونج أيضًا كمزلق طبيعي ، لذلك إذا كان صوتك أجشًا وكنت تواجه صعوبة في التحدث ، فقد يكون هذا هو خيارك الأفضل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لشاي النعناع أن يخدر حلقك بشكل طبيعي ويخفف الألم. عند اختيار أفضل أنواع الشاي لالتهاب الحلق ، قد ترغب أيضًا في التحقق من محتوى الكافيين.