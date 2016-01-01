علاج ألم الأسنان في 3 دقائق فقط

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علاج ألم الأسنان في 3 دقائق فقط

يعد ألم الأسنان من أصعب انواع الآلام التى يتعرض لها الانسان وتشعره بوجع قوي فى الرأس، وفى بعض الاحيان لا تستطيع المسكنات العادية القضاء على هذا الألم.

ذكر موقع "بولد سكاى" أن من أقوى الأعشاب الطبيعية التى تساعد فى علاج ألم الاسنان هى المريمية وللأسف لا يعرف كثيرون هذه المعلومة.

تمتلك المريمية قدرة على علاج ألم الاسنان بشكل سريع بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات.

تعمل المريمية على تطهير اللثة والفم من الالتهابات والفطريات والميكروبات الضارة المسببة للرائحة الكريهة وللشعور بألم الأسنان خاصة فى حالة وجع درس العقل.

طريقة عمل وصفة المريمية لعلاج ألم الأسنان
- امزج ملعقتين صغيرتين من المريمية المجففة والمكسرة وملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء.
- اغسل المزيج داخل فمك لمدة 3 دقائق ثم ابصقه واشطف فمك بلطف

المصدر: بولد سكاى

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