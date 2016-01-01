كيف تتجنب الموجة الثانية لكورونا

يحذر العديد من الاطباء وخبراء الصحة من عودة موجة ثانية لفيروس كورونا مما يستوجب علينا معرفة اهم النصائح التى تساعد فى النجاة منها.
وعرض الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أهم النصائح التى تساعد فى الوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا ، وهى:
• تناول وجبات متوازنة فى الكم والنوع ، طازجة ، غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، ومضادات الأكسدة.
• يوجد حوالى 25 ألف مادة ترفع المناعة، منها 600 مركب من مركبات الكاروتينويدات ، ألف و بيتا كاروتين.
• تناول فيتامين سى مضاد للأكسدة ، و يفيد فيتامين سى في تكوين الكولاجين وبالتالى يحمى الأنسجة الضامة .
• نقص فيتامين أ يزيد من الأمراض المعدية، ومصادر فيتامين أ ابرزها: الجزر ، البطاطا ، القرع.
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