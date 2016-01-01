بأسهل الخطوات.. حضري سيخ شاورما الدجاج في المنزل.. فيديو



شاورما الدجاج شاورما الدجاج

يمكن تناول شاورما الدجاج في المنزل بنفس طريقة محلات الشاورما الشهير، لذا قدمت الشيف نونا طريقة تحضير سيخ شاورما الدجاج في المنزل بأبسط الخطوات، حيث يمكن إعدادها في المناسبات بدلا من شراء السندوتشات الجاهزة.



وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت الشوي: ساعة ونصف

تكفي : 10 إلى 15 شخص



وتعتبر شاورما الدجاج وجبة مميزة للغاية حيث يمكن تحضيره في العيش البلدى والعيش السوري، مع الثومية والطحينة، وسوف تنال هه الوجبة إعجاب اطفالك وعائلتك، وإليكم طريقة تحضير شيخ شاورما الدجاج خطوة بخطوة بالتفصيل..

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طريقة عمل شيخ شاورما الدجاجمقادير طريقة عمل شيخ شاورما الدجاجكيلو صدور دجاج شرائحلية أو منديل ضانيبصل نصف شريحةطماطم مكعباتبقدونس مفرومزيتكوب عصير ليمونخلنجان بودربابريكاملحفلفل أسودطريقة عمل شيخ شاورما الدجاج1- نحضر المنديل الضانى و نغسله جيدًا ونصفيه ثم ننقعه في زيت حتى يلين، ثم نحضر صدور الدجاج ونغسلها ونصفيها.2- ثم نقطع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة، ثم نحضر بولة ونضع بها صدور الدجاج.3- نضع عليها البابريكا والخلنجان ورشة فلفل أسود والملح ، ونتبلها جيدًا على الناشف، ونخلطها بالتوابل جيدًا.4- ثم نضع عصير ليمون، ونخلط جيدًا ثم نحضر المنديل، ونقطعه شرائح نفس حجم شرائح الدجاج، ونضعه مع الدجاج في التتبيل، ويفضل أن نترك الدجاج فى التتبيلة فترة طويلة قبل التسوية.5- ثم نحضر صينية ونضع بها بصلة مقسومة نصفين، ونضعها في أرضية الصينية ونغرز بكل نصف من البصل 2 عود من الخلة.6- ثم نضع شرائح الدجاج ونقوم بغرسها فى أعواد الخلة الأربعة، ونضع أولا شريحتين، وننزل بهم على أرضية البصل.7- ثم نضع عليها شريحة منديل ثم نضع شريحتين صدور، وعليهم شريحة منديل.8- نكرر العملية حتى الإنتهاء من الكمية، ثم تغرز بصلة في أعواد الخلة أعلى الشاورما، ونضع بعدها حبة طماطم حتى نضغط سيخ الشاورما جيدًا.9- ثم نضع مكان التتبيلة شرائح البصل ونضع معهم الطماطم مع بقايا الشاورما المقطعة المتبقية، ونخلطهم جيدًا مع بعض.10- ثم ننزل بهم في الصينية حول السيخ، ثم ندخل الشيخ فرن مشتعل مسبقًا على درجة حرارة 200 فوق وتحت حتى تمام التسوية.11- ثم نخرجه ويقدم ونقطع منه ويقدم مع عيش الشاورما، والبقدونس، ونضع معها بصل وطماطم في الأرضية المستخدمة فى التسوية.واليكم الفيديو الذي يوضح طرية عمل سيخ شاورما الدجاج خطوة بخطوة..