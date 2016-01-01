أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو ..فيديو



الحلاوة الطحينية بالكاكاو الحلاوة الطحينية بالكاكاو

الحلاوة الطحينية من الأطعمة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، وهو ما يدفع البعض إلى شرائها من الأسواق و المحلات.



لذلك نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.



مقادير الحلاوة الطحينية بالكاكاو

2 كوب لبن بودرة

2 كوب سكر ناعم مطحون

ملعقة كبيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكاو

فستق مجروش

سوداني مجروش

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طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالكاكاو-يخلط اللبن مع سكر ثم تضاف الفانيليا-ثم يضاف الكاكاو ويقلب جيدا-تضاف الطحينة تدريجيا وتخلط جيدا حتى تمام التجانس-توضع في قالب بلاستيك مدهون بالزيت، ثم تضاف المكسرات على الوجه- تدخل الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات