أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو ..فيديو

الحلاوة الطحينية من الأطعمة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، وهو ما يدفع البعض إلى شرائها من الأسواق و المحلات.
لذلك نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
مقادير الحلاوة الطحينية بالكاكاو
2 كوب لبن بودرة
2 كوب سكر ناعم مطحون
ملعقة كبيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة كاكاو
فستق مجروش
سوداني مجروش
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