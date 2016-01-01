أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو ..فيديو

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الحلاوة الطحينية بالكاكاو

الحلاوة الطحينية من الأطعمة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، وهو ما يدفع البعض إلى شرائها من الأسواق و المحلات.

لذلك نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير الحلاوة الطحينية بالكاكاو
2 كوب لبن بودرة
2 كوب سكر ناعم مطحون
ملعقة كبيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة كاكاو
فستق مجروش
سوداني مجروش

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالكاكاو
-يخلط اللبن مع سكر ثم تضاف الفانيليا
-ثم يضاف الكاكاو ويقلب جيدا
-تضاف الطحينة تدريجيا وتخلط جيدا حتى تمام التجانس
-توضع في قالب بلاستيك مدهون بالزيت، ثم تضاف المكسرات على الوجه
- تدخل الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات

المصدر: elbalad

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