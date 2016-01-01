خفيفة ومفيدة.. طريقة عمل الأرز باللبن بطعم المحلات



الأرز باللبن الأرز باللبن

يمكننا في المنزل تحضير طريقة عمل الرز باللبن بتاع المحلات بنفس المذاق بتكاليف أقل مما يمكن شرائه جاهزا.



ويعتبر الرز بلبن من الحلويات الشهيرة في الوطن العربي، والتي لها مزاق مميز، لذا نستعرض معكم طريقة عمل الرز بلبن بتاع المحلات خطوة بخطوة.



وقت التحضير: 20 دقيقة

وقت الطهي: 40 دقيقة

تكفي لـ : 5 اشخاص

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يمكن تقديم طريقة عمل الرز بلبن بتاع المحلات بين الوجبات أو كوجبة فطور شهية ومفيدة لكي ولعائلتك، ويمكن تناولها في الرجيم واستبدال السكر الأبيض تحليته بالعسل والفواكه أيضا.طريقة عمل الرز بلبن بتاع المحلاتمقادير طريقة عمل الرز بلبن بتاع المحلاتكوب أرز صغيرةكيلو لبنكوب سكركيس نشاظرف فانيلياكوب ماء لسلق الأرزطريقة عمل الرز بلبن بتاع المحلات1- نسلق الارز في ماء يغلي على النار حتى يتم النضج.2- نذوب النشا فى ماء من الحنفية، ونضع السكر واللبن على الارز كله على البارد.3- ثم بعد ذلك يرفع على النار، ونقلب جيدًا حتى يحصل على قوام كريمي على نار هادئة ونضع الفانيليا.4- يغرف الرز بلبن في أطباق ويزين حسب الرغبة.