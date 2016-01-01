مثالي لفروة الرأس.. ماسك زيت شجرة الشاى وزيت الخروع

يعد ماسك زيت شجرة الشاي وزيت الخروع علاج مثالي لفروة الرأس الجافة والمعرضة للقشرة كما يشتهر زيت الخروع بأنه يحقق نجاحًا كبيرًا فى نمو الشعر سواء فى الطول او الكثافة.
وذكر موقع "بولد سكاى" أن وصفة زيت شجرة الشاي وزيت الخروع تجعل الشعر سميك وقوى للغاية ومرطب لفروة الرأس، كما أنها تعزز نمو وصحة الشعر وتحسن لمعانه.
مكونات وصفة زيت شجرة الشاى
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