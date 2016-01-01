مثالي لفروة الرأس.. ماسك زيت شجرة الشاى وزيت الخروع

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ماسك زيت شجرة الشاي


يعد ماسك زيت شجرة الشاي وزيت الخروع علاج مثالي لفروة الرأس الجافة والمعرضة للقشرة كما يشتهر زيت الخروع بأنه يحقق نجاحًا كبيرًا فى نمو الشعر سواء فى الطول او الكثافة.

وذكر موقع "بولد سكاى" أن وصفة زيت شجرة الشاي وزيت الخروع تجعل الشعر سميك وقوى للغاية ومرطب لفروة الرأس، كما أنها تعزز نمو وصحة الشعر وتحسن لمعانه.

مكونات وصفة زيت شجرة الشاى

1 ملعقة كبيرة زيت خروع
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
10 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة استعمال الوصفة:

اخلطى جميع المكونات في وعاء.
ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك.
اتركيه لمدة نصف ساعة ثم قومى بغسل شعرك جيدا.
اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.
كرر هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجو

المصدر: بولد سكاى

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