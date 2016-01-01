طريقة عمل صوابع زينب.. بأقل تكلفة

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طريقة عمل صوابع زينب

تعتبر طريقة عمل صوابع زينب من أسهل الحلويات التي يتم صنعها في المطبخ ولا تحتاج طريقة عمل صوابع زينب إلى الكثير من الجهد والعناء، واليكم طريقة عمل صوابع زينب كالمحلات.

طريقة عمل صوابع زينب :

كوب دقيق أبيض
كوب دقيق سميد
ربع كوب سمن
رشةملح
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
ماء دافئ للعجن
زيت قلي

طريقة عمل صوابع زينب :

- ضعي في وعاء الخميرة مع ملعقة من السكر وملعقة ماء دافئ، وأتركي المزيج جانبًا حتى يتضاعف حجمه.

- في وعاء كبير، ضعي الدقيق والسميد والملح والزيت ومزيج الخميرةوضيفي الماء حسب الحاجة.

- إدعكي جيدا حتى تتجانس المكوّنات وتحصلي على عجينة طرية.
- غطّي العجينة واتركيها تخمر وقسّمي العجينة إلى قطع صغيرة علي هيئة أصابع.

- مرّري كل قطعة على المبشرة لتحصلي على الشكل المطلوب وإقلي القطع بالزيت الغزير حتى يحمر من كل الجهات.

- ضعي أصابع زينب مباشرةً في الشربات ثمّ صفّيها وضعيها بطبق التقديم

المصدر: elbalad

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