سقوط قتلى وجرحى في مدينة هندية عقب منشور مسيء للنبي محمد على فيسبوك



سقوط قتلى وجرحى في مدينة هندية سقوط قتلى وجرحى في مدينة هندية

ذكر مسؤول كبير في الشرطة المحلية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص قتلوا بمدينة بنجالورو جنوب الهند، بعد اندلاع أعمال عنف بين الشرطة ومتظاهرين بسبب منشور مسيء للنبي محمد على فيسبوك.



وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الاحتجاجات العنيفة شهدت خروج الآلاف إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين المنشور المسيء.



وقالت شرطة مدينة بنجالورو على تويتر في وقت سابق إن "الوضع تحت السيطرة"، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة واشتبك مع ضباط وأحرق عدة سيارات للشرطة.وقال مفوض الشرطة، كمال بانت، لمراسلي التلفزيون: "قمنا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف أن عددا من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح.وذكرت الشرطة أنها فرضت حظر تجول في المنطقة المحيطة لتقييد حركة الناس.من جهته قال باسافراج بوماي، وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا لقناة إخبارية محلية: "نحقق في القضية وسنستخدم لقطات كاميرات المراقبة لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال العنيفة، وسنتخذ إجراءات صارمة".