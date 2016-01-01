مزاد بيراميدز يصل لرقم غير مسبوق من أجل عيون رمضان صبحي

آخر الأخباراخبار الرياضة › مزاد بيراميدز يصل لرقم غير مسبوق من أجل عيون رمضان صبحي

صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز، قدم عرضا خياليا من أجل التعاقد رسميا مع رمضان صبحي من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار إلى صفوف الأهلي.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع رمضان صبحي، ولكن بيراميدز عرض عليه مبلغ أكبر من أجل الحصول على خدماته".

اقرأ أيضًا| الأهلي يغلق الباب في وجه عرض بيراميدز لضم لاعبه المعار

وتابع: "هناك مفاوضات قوية بين بيراميدز ورمضان صبحي، والرقم المعروض وصل إلى 2 مليون دولار، وقد يصل إلى 100 مليون جنيه في 3 سنوات".

وأضاف:"لا يوجد أي أزمة مطلقا، في انتقال رمضان إلى بيراميدز، والنادي يريد ضم مجموعة من اللاعبين المميزين لتقوية خطوطه في الموسم القادم، للمنافسة بشكل قوي".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مزاد بيراميدز يصل لرقم غير مسبوق من أجل عيون رمضان صبحي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68568

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager