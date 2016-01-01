كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز، قدم عرضا خياليا من أجل التعاقد رسميا مع رمضان صبحي من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار إلى صفوف الأهلي.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع رمضان صبحي، ولكن بيراميدز عرض عليه مبلغ أكبر من أجل الحصول على خدماته".
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التعليقات على مزاد بيراميدز يصل لرقم غير مسبوق من أجل عيون رمضان صبحي
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