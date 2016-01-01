مزاد بيراميدز يصل لرقم غير مسبوق من أجل عيون رمضان صبحي



رمضان صبحي رمضان صبحي

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز، قدم عرضا خياليا من أجل التعاقد رسميا مع رمضان صبحي من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار إلى صفوف الأهلي.



وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع رمضان صبحي، ولكن بيراميدز عرض عليه مبلغ أكبر من أجل الحصول على خدماته".



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وتابع: "هناك مفاوضات قوية بين بيراميدز ورمضان صبحي، والرقم المعروض وصل إلى 2 مليون دولار، وقد يصل إلى 100 مليون جنيه في 3 سنوات".وأضاف:"لا يوجد أي أزمة مطلقا، في انتقال رمضان إلى بيراميدز، والنادي يريد ضم مجموعة من اللاعبين المميزين لتقوية خطوطه في الموسم القادم، للمنافسة بشكل قوي".