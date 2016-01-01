فيديو ..متداول لمصريين يعتدون على كويتي في شارع عام يثير غضبا في البلدين!



شجار حاد دار بين كويتي ومصري شجار حاد دار بين كويتي ومصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار حاد دار بين كويتي ومصري، في أحد شوارع مدينة الكويت، تطور بعد تجمع عدد كبير من المصريين إلى مطاردة الشاب الكويتي والاعتداء عليه.



ويبدو أن الحادث وقع في مكان مخصص لتجمع المصريين في الكويت، حيث يظهر في الفيديو مواطن كويتي وهو يحاول الاعتداء على وافد مصري.



فقام المصري برد الاعتداء لحين التحاق زملائه به، ودار اشتباك كبير، انتهى بضرب الكويتي ضربا مبرحا.

قد يعجبك أيضا...

وأثار الحادث جدلا وغضبا من الطرفين المصري والكويتي، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن العلاقات بين المصريين العاملين في الكويت والمواطنين الكويتيين شهدت مؤخرا توترات متتالية.وقد طالب العديد من الكويتيين بطرد العمالة المصرية الوافدة إلى بلادهم، الأمر الذي أثار ضجة كبرى، خاصة أنه حصل هناك تقليل كبير من قيمة المصريين، وأحينا اعتداء لفظي عليهم من بعض المشاهير الكويتيين.وآخرها فيديو متداول لتعرض شاب مصري يعمل "كاشير" بإحدى الجمعيات في الكويت، للاعتداء من قبل مواطن كويتي، وأنباء عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه.https://twitter.com/i/status/1292882430446186496