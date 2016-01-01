الرطوبة عالية.. الأرصاد: طقس الغد حار رطب على جميع المحافظات والعظمى بالقاهرة 35 درجة



طقس الغد حار طقس الغد حار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدا، الخميس، سيكون مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري نهارا، معتدلا ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.



ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويبقى الطقس حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما محافظات الصعيد فيبقى الطقس حارا نهارا معتدلا ليلا والرياح معتدلة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

