في رسالته للشباب.. الرئيس السيسي: أنتم قوام مصر الحقيقي في معركتها المقدسة للبقاء والبناء

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوم العالمي للشباب، بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس والذي يمثل القوام الحقيقي لها في معركتها المقدسة للبقاء والبناء.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل، وصرحت بذلك فضائية "إكسترا نيوز"، منذ قليل في خبر عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

المصدر: elbalad

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