

ماليزيا: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ليس لها تأثير كبير على تجارة البلاد ماليزيا: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ليس لها تأثير كبير على تجارة البلاد

ذكرت وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية (ميتي) أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في أوائل عام 2018 ليس لديها تأثير كبير على الأداء التجاري الماليزي مع البلدين.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم الثلاثاء، أن حجم التجارة بين ماليزيا والولايات المتحدة خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020 ارتفع بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت قيمة الصادرات الماليزية إلى تلك البلاد بنسبة 2.4% اما حجم الواردات ارتفع بنسبة 4.1%.

وأضافت أن ما يقرب من 80% من صادرات ماليزيا إلى الولايات المتحدة قد ساهمت بها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات المطاطية والمعدات البصرية والعلمية ومنتجات الأخشاب والتصنيع الأخرى، مشيرة إلى أن حوالي 76% من الواردات من الولايات المتحدة ساهمت بها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الكيميائية والآلات والمعدات والمنتجات النفطية وصناعة المعادن.

وأفادت وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية بأن حجم التجارة بين ماليزيا والصين خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020 سجل نمواً بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت صادرات ماليزيا المتجهة إلى الصين بنسبة 8.3% مدعومة بشكل أساسي بالكهرباء والإلكترونيات والمنتجات الكيميائية والمنتجات النفطية والمعادن والمنتجات الأخرى من قطاع التصنيع.