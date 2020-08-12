

أسعار الذهب اليوم 12-8-2020 أسعار الذهب اليوم 12-8-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر نسبيا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-8-2020، بعد هبوط المعدن الأصفر لأدنى مستوى له أمس الثلاثاء بمتوسط 40 جنيها في الجرام لدي محالات الصاغة.



ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 872 جنيه اليوم.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو عيار 997 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 747 جنيه لدي محالات الصاغة .وصل سعر الجنيه الذهب نحو 6976 جنيه .وسجل السعر العالمي للذهب نحو 1947 دولار.وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.