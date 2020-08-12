أسعار الدولار بالبنوك اليوم 12-8-2020

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أسعار الدولار بالبنوك اليوم 12-8-2020

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارا بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-8-2020 علي مدار الأيام السابقة، بعد تراجع بمقدار قرش واحد منذ الخميس الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

ووصل أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنوك "الإسكندرية"، المصرف المتجد، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي، مصر، التنمية الصناعية" بنحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " البركة، بلوم" نحو 15.92 جنيه للشراء و 116.02 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار في بنوك " المصري الخليجي، اتش اس بي سي، عودة، الاستثمار العربي، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، قناة السويس" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي كأعلي سعر بنحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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