أسعار الدولار بالبنوك اليوم 12-8-2020

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارا بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-8-2020 علي مدار الأيام السابقة، بعد تراجع بمقدار قرش واحد منذ الخميس الماضي.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
ووصل أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنوك "الإسكندرية"، المصرف المتجد، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي، مصر، التنمية الصناعية" بنحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.
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