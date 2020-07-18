الأطباء ينقذون رجلا كاد أن "ينفجر" بسبب التين الشوكي

كثيرا منا يحب تناول التين الشوكي، دون أن يعرف أضرار تناوله بكثرة، وهو ماحدث مع مواطن جزائري كاد أن يدفع حياته ثمنا لعشقه الشديد لفاكهة التين الشوكي، التي تسببت في دخوله إلى غرفة العمليات.
رجل يلتهم 351 حبة تين شوكي
نُقل مواطن إلى إحدى المستشفيات بشرقي الجزائر، وخضع لتدخل جراحي عاجل، حيث كان في حالة يرثى لها، بعد أن التهم 351 حبة تين شوكي في مرة واحدة، ليصاب باحتباس وتراكم "برازي جاف" على مستوى القولون بسبب معاناته من خلل في الهضم، وفقا لجريدة "النهار" الجزائرية.
وكادت أمعاء الرجل أن تنفجر، ولكن نجح الفريق الطبي في إنقاذ المريض ليغادر في اليوم التالي بعد السيطرة على الأعراض التي عانى معها.
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