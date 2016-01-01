اكتشاف نظامين شمسيين جديدين بكواكب "شبيهة" بالأرض!

آخر الأخبارعلم وتقنية › اكتشاف نظامين شمسيين جديدين بكواكب "شبيهة" بالأرض!

صورة الخبر: اكتشاف نظامين شمسيين جديدين بكواكب "شبيهة" بالأرض!
اكتشاف نظامين شمسيين جديدين بكواكب "شبيهة" بالأرض!

عثرت بعثة مركبة "كيبلر K2" التابعة لناسا على نظامين شمسيين جديدين يتميزان بوجود كواكب شبيهة "نسبيا" بتلك الموجودة في مجموعتنا الشمسية.

ويقع أحد النظامين على بعد 160 سنة ضوئية من الأرض حيث يتضمن 3 كواكب قريبة من حجمها. ويبدو أن أحد الكواكب الثلاثة مماثل لحجم كوكبنا.

وخلاف ذلك، ربما تكون الكواكب غير مضيافة، فهي قريبة جدا من نجمها وبالتالي دافئة جدا. ولكن يبدو أن هناك تفاصيل شائعة في جميع أنحاء الكون، وتعد علامة أخرى على احتمال كون هذه الكواكب مضيافة أكثر مما كنا نعتقد.

ويوجد لدى النظام الآخر كوكبان أكبر بكثير يدوران حول قزم أحمر، ويعرفان باسم الأرض الفائقة.

ويمكن القول إن الأقزام الحمراء قديمة وصغيرة نسبيا، والنجمان أقل حرارة بكثير من شمسنا. ولكن العوالم المكتشفة حديثا قريبة جدا، ما يعني أن درجة حرارتها قد تكون شديدة السخونة لدرجة أنها لن تكون مناسبة للحياة.

ويأمل العلماء الآن في استخدام المزيد من الملاحظات المجمعة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد، لفهم المزيد عن أجواء الكواكب. كما يمكنهم استخدام تلسكوبات الأخرى لكشف الخصائص الفيزيائية للنظامين المكتشفين.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اكتشاف نظامين شمسيين جديدين بكواكب "شبيهة" بالأرض!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35753

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager