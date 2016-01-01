أفضل طريقة للتخلص من انسداد البالوعة

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صورة الخبر: انسداد البالوعة
انسداد البالوعة

انسداد البالوعة من المشكلات المتكررة فى المنازل وتحتاج لحل سريع لانها تجعل كل افراد الاسرة لايستطيعون استخدام الحمام أو الأحواض مما يضطر ربة الاسرة للاستعانة بأحد متخصصى إصلاح مثل هذه المشكلات "السباك" مما يجعلهم ينتظرون وقتا اكبر .

عرض موقع " بولد سكاى " طريقة مذهلة لتنظيف البالوعة دون الحاجة لمتخصص يقوم بإصلاحها وتوفير الوقت والمال .
مكونات الطريقة:
ماء
صودا الخبز
الملح
طريقة الاستخدام:
- ضعى صودا الخبز والملح في وعاء واضيفي لهم الماء.
- عندما يبدأ المحلول في الظهور أو الفوران ، ابدأى في سكبه في البالوعة.
- عندما تسكبي فى المحلول استخدمى المكبس لدفعه بشكل أعمق.

المصدر: بولد سكاى

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