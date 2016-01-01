9 مشاهد تبرز مشاركة المواطنين فى انتخابات الشيوخ.. حصاد أول يوم انتخابي

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كشف اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ عن توافد عدد كبير من المواطنين على لجان الانتخابات لجميع المدارس بالمحافظات، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وقام صدى البلد بتغطية اللجان الانتخابية والتقاط عدد كبير من الصور لكبار السن والشباب والمرأة والإجراءات التي قامت بها الدولة للتأكد من حماية المواطنين من الفيروس مثل الكحولات والكمامات والتباعد الاجتماعى وغيرها.



وسادت حالة من الفرح بين الناخبين في أول أيام الانتخابات مع رفع الناخبين أعلام مصر والرقص على الأغاني الوطنية خلال مشاركتهم بالانتخابات.

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ففي الساعات الأولى كان هناك إقبال متوسط من الشباب ومجموعة كبيرة من المرأة وكبار السن حول عدد كبير من المدارس باللجان الانتخابية أبرزها محافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية مرتدين الكمامة ومتبعين الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا مع إشراف الجهات الرقابية لضمان ذلك الأمر، مما ادى الى عدم وجود حالات كورونا فى اليوم الاول للانتخابات.ومساء اليوم كان هناك اقبال كبير من الشباب والمرأة وكبار السن حول جميع المدارس باللجان الانتخابية وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.فيما شهدت مقرات الانتخابات حملات تعقيم وتطهير بشكل دوري حفاظًا على سلامة الناخبين مع الحرص على تعقيمهم وتوزيع الكمامات الطبية عليهم قبل الدخول للانتخاب.وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجياتواستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.