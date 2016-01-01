فتح الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، صبحي الطفيلي، النار على الحزب وأمينه الحالي حسن نصر الله، محملًا إياه مسئولية انفجار مرفأ لبنان، مطالبا بمحاكمته وجماعته.
وقال "الطفيلي"، إن أمين عام حزب الله فى لبنان فوق رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، "إذًا هو الأساس، وهو من يجب محاكمته كلبناني، ومن ورائه المرشد الإيراني علي خامنئي".
وأكد أن المسئول عن الدمار والخراب هو الحاكم الحقيقي للبنان، حسن نصر الله ومن خلفه حزب الله، وأن ما يشهده لبنان من اشتباكات وقتل لا يتحمل مسؤوليته الأمن المحلي، الذي "لا يجرؤ على التحرك من دون أوامر من سلاح إيران في لبنان".
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التعليقات على أمين حزب الله السابق: حسن نصر الله وجماعته مسئولون عن انفجار بيروت | فيديو
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