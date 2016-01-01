قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، يوسي كوهين، متدخل بشكل مباشر في الحوار والاتصالات مع الجانب القطري من أجل تأمين نقل المساعدات المالية إلى قطاع غزة.
وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن إسرئيل أبلغت الجانب القطري قبل نحو شهرين بموافقتها على دخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة.
ومن جهتها قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن كوهين أجرى اتصالات مع مسؤولين قطريين بالتزامن مع تعزيز الاستعدادات في الجيش الإسرائيلي للرد على إطلاق البالونات الحارقة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وسائل إعلام إسرائيلية: اتصالات بين رئيس الموساد ومسئولين قطريين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق