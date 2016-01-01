مجربة ومضمونة .. 3 حيل سريعه تخلصك من البثور



حيل سريعه تخلصك من البثور حيل سريعه تخلصك من البثور



إذا كنت تعاني من حكة في الجلد ، فستلاحظ ظهور نتوءات وبثور وطفح جلدي واحمرار وما إلى ذلك على الجلد ويمكن أن تسبب حكة الجلد : تمزق الجلد من الخدش والذي يمكن أن يكون في الواقع خطيرًا على الجلد.



لذلك ، من أجل منع الالتهابات البكتيرية والمزيد من الأمراض في الجلد يمكنك تجربة العلاجات المنزلية البسيطة لعلاج حكة الجلد.



1. صودا الخبز

قد يعجبك أيضا...

صودا الخبز هي العلاج المنزلي الأكثر شيوعًا لعلاج حكة الجلد والطفح الجلدي. يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات لها تأثير مهدئ على الجلد.يمكنك إضافة 1 كوب من صودا الخبز إلى ماء حوض الاستحمام.انقع نفسك لمدة نصف ساعة واتركيها حتى تجف.2. زيت جوز الهندزيت جوز الهند علاج منزلي قديم يستخدم لعلاج حكة الجلد والطفح الجلدي. يوفر راحة فورية عند وضعه على الجلد.ضعي القليل من زيت جوز الهند على أصابعك ودلكي المنطقة المصابة بلطف بأطراف أصابعك.3. دقيق الشوفان المجففيساعد مسحوق الشوفان على تلطيف حكة الجلد لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة توفر لك راحة فورية.أضف القليل من الماء إلى كوب من مسحوق دقيق الشوفان ووتحوله إلى معجونًا ناعمًا.ضع هذا الخليط على الجلد المصاب بالحكة واتركيه لمدة نصف ساعة يمكنك تطبيق الوصفة يوميا