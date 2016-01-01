

فوائد زيت الزيتون للشعر فوائد زيت الزيتون للشعر



فوائد زيت الزيتون للشعر ، يتمتع زيت الزيتون بقدرات هائلة على تنعيم الشعر، لذلك نقدم لك فوائد زيت الزيتون للشعر والأثار الجانبية للاكثار من استعماله، وطريقة استخدام زيت الزيتون الصحيحة للشعر، فكل أسرار الشعر الناعم والصحي مخبأة في زيت الزيتون، كما أن هناك بعض الزيوت الاخري التي تساعد فى علاج الشعر، مثل زيت الأرغان وزيت السمسم وزيت الأملا،وزيت ترشوب.



- فوائد زيت الزيتون للشعر

كشف موقع بولد سكاى عن فوائد زيت الزيتون للشعر، خصوصا أنه من ضمن المشاكل الكبرى التي تعاني منها عدد كبير الفتيات هي الشعر الخفيف، لذلك يعتبر زيت الزيتون معالجا قويا لهذه المشكلة، لأنه يحتوي على حمض أوميجا 3، الذي يعمل على تكثيف الشعر، وكذلك فيتامين E الذي يمنع تساقط الشعر.



- فوائد زيت الزيتون للشعر

1- يحل زيت الزيتون مشكلة تساقط الشعر، فهو يقوم بمعالجته.

2- ومن ضمن فوائد زيت الزيتون المتعددة إطالة الشعر، فوضع زيت الزيتون على فروة الرأس مباشرة، يزيد من نمو الشعر بشكل سريع وصحي.

3- ترطيب فروة الرأس.

4- يمنح الشعر لمعانا قويا.

5- الاستمرار في استخدام زيت الزيتون يقضي على القمل وتحديدًا في فترة الصيف.



- فوائد زيت جوز الهند للشعر

نصحت هبة محمد، خبيرة التجميل، باستعمال زيت جوز الهند لما له من تأثير مفيدة على بصيلات الشعر، وأوضحت مجموعة من فوائده وهى:

- زيت جوز الهند مرطب للشعر، حيث إنه يبقى على الشعر فترة طويلة، مما يعطي الشعر النعومة واللمعان.

- سخني زيت جوز الهند ووزعيه على شعرك ليلا وغطيه بالغطاء البلاستيكي، ثم اغسليه في الصباح، ليمنح شعرك نعومة فائقة.

- زيت جوز الهند يعمل على إصلاح الشعر التالف، حيث إنه يمنع الشعر من فقدان البروتين الطبيعي الموجود به وترميم طبقات الشعر ليبدو أفضل صحيا.

- يعالج قشرة الشعر، وذلك بتدليك فروة الرأس به.

- من فوائد زيت جوز الهند أنه يساعد على زيادة نمو الشعر، وذلك بتدليك فروة الرأس به.

- قومي بتسخين الزيت لتصبح درجة حرارته معادلة لدرجة حرارة الجسم.

- بعد ذلك دلكي فروة الرأس والشعر بالزيت الدافئ.

- اتركيه على شعرك من 30 لـ 45 دقيقة

- وأخيرًا اشطفي الشعر جيدًا بالشامبو.

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- فوائد زيت الخروع للشعر1 - يحفز نمو الشعر من 3-5 أضعاف المعدل الطبيعي2 - تطويل الشّعر بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية وفيتامين هـ، و يعزز عمل الدورة الدموية فى فروة الشعر3 - يحمي الشعر من التقصّف والجفاف، ويمنحها الرطوبة المطلوبة4 - تكثيف الشعر والرموش5 - يمكن استخدام زيت الخروع فى إزالة بقايا المكياج6 - يحمي الشعر من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس7- يقلل من تقصف أطراف الشعر، وتعويض الكيراتين المفقودأما طرق استخدام زيت الخروع فى وصفات الشعر فانها متعددة ولكن نرصد لكى أبرز تلك الطرق والتى تتمثل فى وضع كمية من زيت الخروع على اليد وتدليك فروة الرأس بها، وبعدها يتم تغطية الشعر حتى يتغلغل الزيت في فروة الرأس وبصيلات الشعر.- فوائد زيت السمسم العديدة للشعر1- يتميز الزيت عن غيره من الزيوت بخاصية تغميق لون الشعر و جعله أسودا وهذا يساعد النساء التي تعاني من الشيب المبكر لأن دهن الشعر بزيت السمسم بإنتظام يجعل لون الشعر أسودا لامعا.2- يعتبر زيت السمسم واقيا طبيعيا لفروة الرأس والشعر من أضرار أشعة الشمس الفوق البنفسجية.3- هو زيت ذو خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ولهذا فهو مطهر طبيعي لفروة الرأس ويمنع الإلتهابات التي قد تؤدي إلى سقوط الشعر.4- يعيد زيت السمسم اللمعان الصحي للشعر المصبوغ والمجهد نتيجة التعرض للمواد الكيميائية المضرة به باستمرار.5- هو زيت غني بالأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض الأوليك واللينوليك وحمض البالميتيك كما يحتوي زيت السمسم على فيتامينات مهمة مثل فيتامين ه وب 6 ويحتوي أيضا على معادن مفيدة للشعر مثل المغنيزيوم والكالسيوم والنحاس والحديد والزنك وتعمل جميع هذه المكونات على تغذية الشعر وفروة الرأس للحصول على فروة رأس صحية وشعر قوي ولامع.6- يعالج زيت السمسم تقصف الشعر ويمنع تكسره كما يساعد على نمو شعر جديد.7- يعمل زيت السمسم على الترطيب العميق لفروة الرأس وتقوية الشعر من الجذور.- طرق استخدام زيت السمسم للعناية بالشعرحمام زيتقومي بتدفئة كمية مناسبة لطول شعرك من زيت السمسم ولا تسخنيها كثيرا كي لا تحرقي فروة رأسك ثم ادهني فروة رأسك بالزيت و قومي بتدليكها بواسطة أطراف أصابعك بطريقة دائرية بدءا بالجزء الأمامي من فروة الرأس إلى أسفل الرقبة وادهني شعرك بالزيت أيضا من الجذور إلى الأطراف.ثم قومي بتغطية شعرك بفوطة واتركي الزيت على شعرك لمدة نصف ساعة. اغسليه بعدها جيدا بالشامبو، وأضيفي القليل من البلسم على أطراف الشعر إذا إحتجت إلى ترطيبه أكثر ثم اشطفيه جيدا وقومي بتجفيفه وتسريحه كالمعتاد.- فوائد زيت الارجان للشعرقدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ استخدامات زيت الأرجان فوائده الجمالية ولمنع تساقط الشعر .١- يساعد ع الحد من تساقط الشعر عن طريق وضعه كماسك ساعتين ع الشعر ثلاث مرات بالاسبوع.٢- يساعد ع التخلص من القشرة عن طريق وضعه لمدة ساعتين ع فروه الرأس ثم تدليك الرأس بعدها بخل التفاح وغسله جيدًا.٣- يساعد ع التخلص من نفشة الشعر .٤- مرطب رائع للبشره قبل المكياج واثناء الليل.٥- يساعد ع تأخير علامات الشيخوخة.٦- مزيل رائع للمكياج.٧- يعتبر رائع مزيل الأظافر.- ما فوائد زيت ترشوب للشعريعالج الشعر المتساقط ،ويحافظ على نضارة الشعر وحيويته ،ويساعد على التخلص من تجاعيد الشعر ،كما أن زيت ترشوب ،غني بعزل الشعر عن حرارة واشعة الشمس ،ويحافظ على الشعر من التلف ،والعوامل الخارجية .- ما فوائد زيت دابر املا للشعريعزز الدورة الدموية فى فروة الرأسمعالج جيد لتساقط الشعرمحارب لقشرة الشعريجدد نمو الخلايا التالفةمحاربة القشرة فى الشعريمنع حدوث الفطرياتيمنع التهابات فروة الرأسالوقاية من شيخوخة الشعر والشيبيجعل مسام الرأس يمتص الأوكسجينيحارب جفاف فروة الرأس- ما هي فوائد زيت جنين القمح للشعروفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير أن زيت جنين القمح يساعد على علاج الشعريحتوي زيت جنين القمح على مضادات الأكسدة التى تُحافظ على الجلد من الداخل.يحتوي زيت جنين القمح على نسبة كبيرة من مضادات الالتهابات، والتي تعالج مشكلات الشعر .زيت جنين القمح له قدرة هائلة فى إنتاج الكولاجين بالبشرة، وبالتالي منع ظهور الهالات بنفسجية اللون والتى تتحول بعد ذلك لهالات سوداء، نتيجة تأثير تجاعيد أسفل العين على الشعيرات الدموية.يساعد زيت جنين القمح على ترطيب اسف العين بدلا من مستحضرات التجميل باهظة الثمن، وبدون أضرار.- طرق إستخدام زيت جنين القمحيمكنك استعمال زيت جنين القمح بمفرده أو خلطه مع زيت اخر او مجموعة زيوت ،قومي بشطف شعرك وتجفيفًه، ثم ضعي قطرات من زيت جنين القمح على أطراف أصابعك، ودلكي به فروة الرأس والشعر ويمتصه شعرك .فوائد زيت الجرجير للشعرويستخرج هذا الزيت من بذور الجرجير وكان يستخدم قديمًا في علاج المشاكل الجلدية، كما أنه مغذ للشعر ، إليك فوائد زيت الجرجير للشعر :1- زيت الجرجير يحتوي على الزنك والكبريت وبالتالي له قدرة على حماية فروة الرأس من الالتهابات والبيتكريا والعدوى التي تؤثر على نمو الشعر وتساقطه .2- زيت الجرجير صحي ويمكن إضافته للطعام، ويحتوي على مجموعة مختلفة من المعادن والفيتامينات، ويساعد في تصفية الدم وتنقيته مما يؤثر بصورة مباشرة على صحة الشعر .3- من أهم فوائد زيت الجرجير للشعر أنه يقلل من تساقط الشعر، لذا يفضل استخدام زيت الجرجير كحمام زيت كل اسبوع دهن فروة الرأس به .4- زيت الجرجير يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A الذي يساهم بدوره في نمو الشعر وتطويله .ما فوائد زيت الزيتون للشعركشف موقع " health line " عن أبرز استخدامات زيت الزيتون للعناية بالشعر.وتعد أبرز فوائد زيت الزيتون للشعر الآتي :--علاج تلف الشعر- المزيد من الرطوبة- يلمع الشعر- نعومة- زيادة نمو الشعر- تقليل قشرة الرأس