بمكون واحد في مطبخك .. تخلصى من الجيوب الأنفية

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صورة الخبر: الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية


يعد التهاب الجيوب الأنفية ، واحدا من أكثر الحالات شيوعًا التي تصيب الناس، وثبت أن خل التفاح هو أحد أفضل التدابير الفعالة في علاج التهاب الجيوب الأنفية.

من المعروف أن خل التفاح قوي مضادات للفطريات والبكتيريا ، و يمتلك خل التفاح العديد من الفوائد الصحية ، مثل خفض مستويات السكر في الدم والتحكم في مستويات الأنسولين، وتحسين التمثيل الغذائي وعلاج حب الشباب.

ويعمل خل التفاح ، في علاج عدوى الجيوب الأنفية ويفتح مجرى الهواء ، بينما تقتل الخصائص المضادة للبكتيريا المسببة للعدوى.

وعند تناوله عن طريق الفم ، يساعد خل التفاح على تفتيت المخاط وتنظيف المسالك الهوائية ، مما يوفر الراحة من الانسداد ، بينما تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في الخل في القضاء على العدوى.

إليك علاجات المنزلية من حل التفاح

1. خل التفاح مع العسل

أضيفى نصف ملعقة كبيرة من العسل إلى 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح واخلط جيدًا
استهلك هذا الخليط مرتين على الأقل في اليوم، حيث تعمل الخصائص المضادة للبكتيريا لكلا المكونين على تهدئة الانزعاج بشكل فعال ومنع البكتيريا من نشر العدوى.

2. خل التفاح مع الفلفل

كل ما تحتاجين ..

اخلطي نصف كوب من خل التفاح
1 ملعقة كبيرة من الفلفل الحار
عصير الليمون الطازج
ملعقة كبيرة من العسل
نصف كوب ماء.
طريقة التطبيق ..
اغلي الماء وأضيفي خل التفاح واطهيه على نار متوسطة، ثم أضيفي عصير الليمون والعسل ، وأضيفى الفلفل الحريف ويقلب جيدًا ويشرب المزيج يوميًا، ويعد المكون النشط للفلفل الحريف هو مركب في فاكهة يسمى الكابسيسين ، والذي يساعد في تقليل احتقان الأنف.

المصدر: elbalad

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