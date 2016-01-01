فوائد القرنفل للشعر و التخسيس والجنس .. صحي بامتياز



فوائد القرنفل فوائد القرنفل

يعتبر القرنفل من أكثر البهارات غرابة بسبب رائحته وخصائصه الطبية. موطنه جزر مالوكو في الأرخبيل الإندونيسي ، تستخدم هذه التوابل على نطاق واسع في نكهات الطعام و العطور ومعطرات التنفس ،القرنفل غني بمركب كيميائي يسمى الأوجينول. هذا ما يعطي هذه التوابل العطر الذي يشتهر به. يمكنك الحصول على زيت القرنفل بعد التقطير بالبخار لأوراق شجرة القرنفل وساقها وبراعمها ،إليك أبرز فوائد القرنفل .



فوائد القرنفل



يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين k وC وA والحديد والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز.

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وقدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهم فوائد القرنفل ما يلي:1- مكافحة الالتهابات وتقوية المناعةثبت أن زيت القرنفل قد يساعد في علاج العديد من التهابات المفاصل والروماتيزم، ويكون استخدامه كالتالي:اذا ما استخدم في تدليك العضلات فهو يساعد على تقليل الالتهابات والاصابات وتسكين الالم، اذ أن القرنفل يحتوي على مضادات اكسدة قوية تدعى "الفينولات" والتي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة ومحاربتها.أثبتت الابحاث مؤخرا أن للقرنفل دور في مكافحة السرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي.​2- تعزيز صحة الجهاز التنفسييساعد القرنفل على تخفيف ومنع التهابات الجهاز التنفسي العلوي وأمراضه من نزلات البرد والانفلونزا والسعال والزكام والربو والتهابات القصبة الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية وغيرها ،وهو يعتبر طارد للبلغم ومسكن طبيعى ويساعد في علاج التهابات الحلق لصفاته المضادة للجراثيم.3- علاج وتسكين آلام الأسنان واللثةيساعد في تسكين آلام الأسنان فبالاضافة الى كونه مطهر ومضاد للجراثيم، يحتوي القرنفل على زيت اليوجينول والذي يعمل عمل المخدر.بإضافة القليل من زيت القرنفل على قطعة قطن ووضعه على مكان الألم ستبدأ نتيجة التسكين الفورية.فوائد زيت القرنفلالفوائد الصحية لتناول فصين فقط في اليوم، وفقا لموقع Bright Side.1. يقوي جهاز المناعة.القرنفل هو واحد من أفضل الأطعمة التي يمكننا تناولها لدعم المناعة، لأنها تزيد من كمية خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يساعدنا على محاربة الالتهابات. وكل هذا بفضل فيتامين C الذي يحتوي عليه.2. يحسن الهضم.يمكن استخدام القرنفل كعلاج لمشكلات الجهاز الهضمي، لأنه يزيد من إفراز الإنزيمات الهاضمة، كما يقلل من الغثيان، ناهيك عن أن القرنفل مليء بالألياف، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد على منع الإمساك. وأفضل طريقة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مع القرنفل هي تناوله في شكل مسحوق أو محمص بالعسل.3. يمكنه تخفيف آلام الأسنانتحتوي هذه التوابل أيضًا على خصائص مخدر موضعي، إذا كان لديك ألم في الأسنان، ضع فصًا فوق السن المزعج للتخلص من الانزعاج حتى تتمكن من الوصول إلى طبيب الأسنان.4. صحة الكبدالكبد مسؤول عن إزالة السموم من أجسامنا و استقلاب الأدوية التي نتناولها. الأوجينول الموجود في زيت القرنفل يحسن وظائف الكبد .5. يساعد في تقليل الألم والالتهاب في الجسميعطي الأوجينول أيضًا القرنفل خصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات.وهناك طريقة واحدة للاستفادة من هذا وهي استخدام هذه التوابل كعلاج للصداع. يمكنك القيام بذلك بإحدى طريقتين: استهلكها أو استخدامها موضعيًا. إذا كنت تفضل تناولها، يمكنك مزج مسحوق القرنفل والملح الصخري مع كوب من الحليب وشربه لتخفيف الصداع. إذا كنت ترغب في استخدامه موضعيًا، يمكنك نقع القرنفل في زيت جوز الهند وتدليك المكان للحصول على الراحة.فوائد القرنفل للشعرالقرنفل غني بمركب كيميائي يسمى الأوجينول. هذا ما يعطي هذه التوابل العطر الذي تشتهر به. يمكنك الحصول على زيت القرنفل بعد التقطير بالبخار لأوراق شجرة القرنفل وساقها وبراعمها.اقرأ أيضًا - هل لديك مشاكل في الجيوب الأنفية؟ استخدم الزيوت الأساسيةكيف يعزز زيت القرنفل صحتكإنه أحد أشهر الزيوت العطرية للعلاج بالروائح. وقد استخدمته الأيورفيدا والطب الصيني التقليدي لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض.اقرأ أيضًا - يمكن لهذا الزيت أن يعزز الدورة الدموية ويعالج أعراض عسر الهضمكيف يحسن زيت القرنفل بشرتك وشعركإنه اختيار ممتاز ليس فقط للأمراض ولكن أيضًا لتحسين بشرتك وحالات شعرك. فيما يلي سبع فوائد جمالية لهذا الزيت الذي يضمنه أطباء الجلد أيضًا.يعالج حب الشبابكشفت دراسة أجريت في جامعة بورافا ، تايلاند ، أنه يمكن أن تقتل بفعالية خلايا المكورات العنقودية الذهبية والعديد من الكائنات الحية الدقيقة المرتبطة بها. خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة تسمح لزيت القرنفل بمقاومة البكتيريا المسببة لحب الشباب وتطهير البشرة المعرضة لحب الشباب.تحتاج إلى تناول 3 قطرات من زيت القرنفل وإضافة ملعقتين صغيرتين من العسل الخام فيه. الآن ، قم بخلطها معًا بشكل جيد وتطبيقها على المنطقة المصابة. اغسله بعد فترة. يمكنك أيضًا صنع قناع للوجه عن طريق خلط 5 قطرات من زيت القرنفل في 1¼2 كوب من جل الصبار وتخزينها. احتفظي بالقناع في وعاء كهرماني اللون. ضعي هذا الجل على وجهك بالكامل واتركيه طوال الليل لمكافحة حب الشباب.يزيل الهالات السوداءإذا قمت بدمج زيت القرنفل مع اللبان ، فسيصبح العلاج الأمثل لإزالة الهالات السوداء. يمكن لهذا الخليط أن يحفز الدورة الدموية بشكل فعال بالقرب من عينيك ويجدد المنطقة.خذ قطرتين من زيت القرنفل و 7 قطرات من زيت اللبان مع زيت ناقل. يمكن أن يكون جوز الهند خيارًا جيدًا. الآن ، امزج جميع المكونات جيدًا واحفظها في زجاجة. يمكنك تطبيق هذا الخليط كل ليلة على الهالات السوداء. تأكد من عدم وضع الزيت بالقرب من العينين. يمكن أن يؤدي علاج الهالات السوداء إلى تلف عينيك إذا تسللت إليها.يعالج التهابات الجلديحتوي زيت القرنفل على مادة كيميائية تسمى الأوجينول تعمل كعامل مطهر ومضاد للبكتيريا . بمساعدة هذه الخصائص ، يمكنه علاج الجروح والجروح ومكافحة الالتهابات الفطرية. بصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا علاج لدغات الحشرات باستخدام هذا الزيت العطري.تحتاج أولًا إلى تخفيف زيت القرنفل بزيت جوز الهند أو زيت اللوز ثم تطبيقه على المنطقة المصابة.يزيل الزوائد الجلدية والثآليلللتخلص من الزوائد الجلدية والثآليل ونمو الجلد غير الطبيعي ، يعتبر هذا الزيت من أفضل الخيارات. يساعدك بسبب خصائصه القوية كمطهر ومضاد للميكروبات ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا. كما أن كونك ساخنًا بطبيعته يساعد على نمو الجلد حتى يجف ويتقلص بسرعة.يمكنك وضع زيت القرنفل مباشرة على المنطقة المصابة. استمر في تطبيقه طوال اليوم حتى يتقلص النمو ويسقط. تأكد من وضع هلام أو غسول على البشرة السليمة حول الثآليل. سيحمي ذلك تلك المنطقة من حرارة زيت القرنفل.يعالج قشرة الرأسهذا الزيت له خصائص لوقف نمو الفطريات المسببة لقشرة الرأس. وفقًا لدراسات مختلفة ، يمكن لهذا الزيت العطري أن يوقف نمو الفطريات التي تسبب قشرة الرأس. هذا بسبب خصائصه المضادة للفطريات.تحتاج إلى إضافة حوالي 10 إلى 12 قطرة من زيت القرنفل إلى الشامبو العادي الخاص بك وتطبيقه على شعرك أثناء الاستحمام. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت الزعتر إليه للحصول على نتائج أفضل.تحتاج ببساطة إلى خلط نصف كوب من بندق الساحرة و 3 قطرات من زيت القرنفل في زجاجة كهرمان. أولًا ، نظفي وجهك بالماء البارد وضعي هذا المزيج على وجهك بالكامل كتونر للوجه. استخدم ضمادات قطنية للتطبيق.يسخن الشعر ويعزز نمو الشعريعمل هذا الزيت على تنشيط بصيلات الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس ،يتمتع زيت القرنفل بخصائص تحفز بصيلات الشعر. ينشط بصيلات الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية لفروة الرأس. تساعد زيادة تدفق الدم في جلب العناصر الغذائية إلى كل بصيلة شعر. هذه العملية تعزز نمو الشعر وكثافته.يمكنك عمل قناع لنمو الشعر عن طريق الجمع بين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند و 5 قطرات من زيت القرنفل. ضع هذا الخليط على فروة رأسك. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء العادي.فوائد القرنفل للتخسيسالفوائد الصحية للقرنفل:• القرنفل مليء بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة وتقوية مناعتنا.• الزيت المستخرج من القرنفل هو مصدر جيد لمركب يسمى الأوجينول. تساعد الخصائص القوية للقرنفل كمبيد للجراثيم في مكافحة وجع الأسنان والتهاب اللثة والقروح.• يتم إثراء القرنفل بخصائص مطهرة ومضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات. تساعد المركبات المضادة للالتهابات في التئام التهاب الحلق والبرد والسعال والصداع.• الأوجينول الموجود في القرنفل يساعد في تسهيل عملية الهضم. الهضم الصحي هو مفتاح خسارة الوزن بشكل فعال. يساعد القرنفل أيضًا على زيادة معدل التمثيل الغذائي بشكل طبيعي.• من خلال محاربة نشاط الجذور الحرة ، قد يساعد القرنفل أيضًا في منحك بشرة جميلة.• قد تساعد التوابل الشتوية أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم. نشرت دراسة في مجلة الطب الطبيعي ، فحصت تأثيرات القرنفل على سكر الدم على الفئران المصابة بداء السكري ووجدت نتائج واعدة.وإحدى الطرق الفعالة لجني فوائد القرنفل هي تخميره في الشاي.قدم الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد القرنفل المطحون على الريق مع كاس من الحليب لعلاج الأمراض الآتية:1- العقم.2- الضعف الجنسي.3- ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى.4- روماتيبزم القلب والمفاصل.5- آلام المفاصل.6- الربو والبلغم والسعال وانسداد الأنف.7- الفواق (الزغطة).8- ضعف الهضم .9- ضعف الذاكرة وسوء الفهم .10- الغازات في المعدة والأمعاء .11- ضعف عضلات المثانة والتبول اللاإرادي وسلس البول .12- ضعف اللثة والأسنان وآلامهما .13- الضعف العام والخمول .14- ضعف الدورة الشهرية .15- ضعف النظر والعين16- حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات .17- ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته .18- نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية .19- آلام الحلق والتهاب اللوز .20- يساعد في الوقاية من السرطان .21- القلق والاكتئاب والحالات النفسية .22- البواسير والتهاب الشرجطريقة عمل شاى القرنفل للتخسيسإليك كيفية صنع شاي القرنفل:1. طحن 1 ملعقة كبيرة من القرنفل.2. في مقلاة ، أضيفي كوبًا من الماء ، ثم أضيفي القرنفل واتركيه حتى يغلي.3. اتركه ينقع لمدة 3-4 دقائق.4. اتركه يبرد ، يصفى ، ويقدم.إذا أردت ، يمكنك مزج ملعقة صغيرة من العسل لجعل الشاي أكثر حلاوة. اشرب هذا الشاي في الصباح الباكر لأقصى قدر من الفوائد. تأكد من أنك لا تفرط في تناوله تذكر أن الإفراط في تناول أي شيء قد يلحق الضرر بصحتك .فوائد القرنفل للجنسالقرنفل: يزيد من مستويات الطاقة لديك. لديهم أيضًا واحدة من أفضل روائح العلاج العطري التي تساعد في تحسين سلوكك الجنسي.