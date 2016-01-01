تسوية الحمام المحشى .. بالطريقة المصرية وبالفريك وبالارز ومسلوق



تسوية الحمام المحشى تسوية الحمام المحشى



يعد الحمام من أجمل الاكلات التى يعشقها الكثير، ولكى يصبح مذاقه شهى، تبحث النساء عن طريقة تسوية الحمام المحشى لإعداده وتقديمه لأفراد اسرتها بشكل عدة ومذاق رائع.



لذا نقدم لكم طريقة تسوية الحمام المحشى كالمحترفين بعدة وصفات مختلفة ومتنوعة بخطوات نخبة من خبراء الطهى .



طريقة عمل الحمام المحشي بالطريقة المصرية

للشيف شربيني

مقادير حمام محشى فريك

حمام فريك

بصل ثوم

قرفة

فلفل

حصى

مرقة

حبهان

ورق لورا

جزر

كرفس

ملح

فلفل

بهارات

طريقة عمل الحمام المحشي بالطريقة المصرية

-ضعى الزيت مع البصل ثم الفريك و الثوم و التوابل و القرفة وكمية قليلة من الشوربة واتركي الفريك حتى يتشربها تماما.

-احشى الحمام و يسلق مع الجزر و الكرفس و الورق الورا و البصل و الحبهان في النضج

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طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

للشيف شربيني

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مقادير حمام محشي بالارز4حمام1 و نصف كوب ارزبصلة مفرومةربع كيلو كبد وقوانصملعقة سكرقرفةزبيبملح وفلفلمكعب مرقبصل مفرومملح فلفل اسودكمونليمونكرفسزعتر"لدهن الطبقة الخارجية"ثوم بودرةعسلطماطم مفرومةطريقة عمل الحمام المحشي بالارز-حمرى البصل في الزيت جيدا ثم يضاف الكرفس والزبيب والزعتر والسكر وملح وفلفل-قلبي جيدا ثم تضاف القوانص المسلوقة ثم يضاف الكمون والبهارات والقرفة وجوز الطيب ثم يضاف الأرز المغسلول وتشوح جيدا وتترك حتى تنضج نص استوا-احشى بها الحمام ويوضع الحمام في صينية فرن على طبقة من البصل والجزر والطماطم-تبلى الوجه بالطماطم المفرومة وعصير الليمون والملح والفلفل-ضيفي بودرة الثوم ويدهن بها الحمام ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم .إقرأ أيضا:- طريقة عمل حواوشى بلدى بطريقة الشيف شربينيطريقة عمل الحمام المحشي بالفريكنورا الساداتمقادير حمام محشيحمامفريكبصل مفرومكبد قوانصورق لوراحبهانقرفةجوزة الطيبملح فلفل أسودزبدةسمنةطريقة عمل الحمام المحشي بالفريكشوحي البصل في السمنة على النار ثم يضاف الفريك وورق اللورا وملح وفلفلتبلى الحمام بالملح والفلفل وتوضع قطعة قوانص بداخل رقبة الحمام لغلقها جيدااحشى بالفريك مع الكبد والقوانص ويغلق جيدا واسلقيه في ماء مع ورق لورا وحبهان وجوزة الطيب وقليل من القرفةارفعى من الحلة ويدهن بالزبدة ويوضع في صينية ويحمر في الفرن ثم يقدم.طريقة عمل الحمام المسلوقللشيف سارة عبد السلاممقادير الحمام المسلوق:حمام متنظف ومصفىسمنة للتحمير"حشوة الفريك"٢ كوب فريك مغسول ومنقوع٣ بصلة مفرومة٢ ورقة لاورانصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون٢ ملعقة صغيرة قرفةرشة قرنفل مطحونرشة جوزة الطيبملح وفلفل أسودسمنة٣ كوب مرقة"حشوة الأرز"٢ كوب أرز مصري مغسول ومصفى٣ بصلة مفرومة٢ ملعقة صغيرة قرفةنصف ملعقة صغيرة حبهان مطحونرشة قرنفل مطحونرشة جوزة الطيب٢ ورقة لاوراملح وفلفل أسود٥ حبات مستكةسمنةكوب مرقةلسلق الحمامبصلة مقطعة أرباع٢ فص ثوم صحيح٤ ورقة لورا2 عود قرفة خشب6 فص حبهان٤ حبة قرنفلملعقة كبيرة حبوب فلفل أبيضملعقة كبيرة حبوب فلفل أسود5 حبات مستكةملح وفلفل أسودسمنةطريقة عمل الحمام المسلوقلعمل حشوة الفريك يشوح البصل في السمنة حتى يذبل. يضاف الفريك ويشوح جيدا في السمنة. تضاف التوابل وتقلب مع الفريك. يضاف الملح والمرقة ويترك الفريك ليتشرب المرقة تماما. يرفع من على النار ويترك ليبرد لسهولة استخدامه في الحشو.لعمل حشوة الأرز يشوح البصل في السمنة حتى يحصل على لون ذهبي، ثم يضاف الأرز ويشوح مع البصل. تضاف التوابل وتقلب مع الأرز. يضاف الملح والمرقة ويترك الأرز على النار حتى يتشرب الأرز المرقة تماما، ثم يرفع الأرز من على النار ويترك ليبرد تماما حتى يستخدم في الحشو.لحشو الحمام يفصل جلد الصدر تماما عن لحم الحمام ونبدأ في حشي الأرز تحت الجلد وداخل تجويف الحمام. تغلق أرجل الحمام بتعليقها في الجلد السفلي للحمام ومن الممكن أو تخيط لتغلق تماما. يترك الحمام المحشي جانبا لحين تحضير مرقةالسلق.لسلق الحمام تضاف كمية من السمنة في إناء الطهي وتضاف لها المستكة حتى تذوب. يضاف البصل والطماطم والثوم ويشوح الخليط سريعا. تضاف التوابل والماء الساخن والملح وتترك المرقة لتغلي. يسقط الحمام واحدة تلو الأخرى في المرقه المغلية ويترك على نار متوسطة هادئه لمده ٤٥ دقيقة حتى يتم النضج. يرفع الحمام من المرقة ويصفى تماما حتى يجف الجلد.يمكن أن يقدم الحمام مسلوق كما هو مع الشوربة الساخنة أو يحمر في كمية كبيرة من السمنة حتى يصبه لون ذهبي من كل الجوانب.