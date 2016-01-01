تسوية الحمام المحشى .. بالطريقة المصرية وبالفريك وبالارز ومسلوق

تسوية الحمام المحشى
يعد الحمام من أجمل الاكلات التى يعشقها الكثير، ولكى يصبح مذاقه شهى، تبحث النساء عن طريقة تسوية الحمام المحشى لإعداده وتقديمه لأفراد اسرتها بشكل عدة ومذاق رائع.
لذا نقدم لكم طريقة تسوية الحمام المحشى كالمحترفين بعدة وصفات مختلفة ومتنوعة بخطوات نخبة من خبراء الطهى .
طريقة عمل الحمام المحشي بالطريقة المصرية
للشيف شربيني
مقادير حمام محشى فريك
حمام فريك
بصل ثوم
قرفة
فلفل
حصى
مرقة
حبهان
ورق لورا
جزر
كرفس
ملح
فلفل
بهارات
طريقة عمل الحمام المحشي بالطريقة المصرية
-ضعى الزيت مع البصل ثم الفريك و الثوم و التوابل و القرفة وكمية قليلة من الشوربة واتركي الفريك حتى يتشربها تماما.
-احشى الحمام و يسلق مع الجزر و الكرفس و الورق الورا و البصل و الحبهان في النضج
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طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
للشيف شربيني
مقادير حمام محشي بالارز
4حمام
1 و نصف كوب ارز
بصلة مفرومة
ربع كيلو كبد وقوانص
ملعقة سكر
قرفة
زبيب
ملح وفلفل
مكعب مرق
بصل مفروم
ملح فلفل اسود
كمون
ليمون
كرفس
زعتر
"لدهن الطبقة الخارجية"
ثوم بودرة
عسل
طماطم مفرومة
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
-حمرى البصل في الزيت جيدا ثم يضاف الكرفس والزبيب والزعتر والسكر وملح وفلفل
-قلبي جيدا ثم تضاف القوانص المسلوقة ثم يضاف الكمون والبهارات والقرفة وجوز الطيب ثم يضاف الأرز المغسلول وتشوح جيدا وتترك حتى تنضج نص استوا
-احشى بها الحمام ويوضع الحمام في صينية فرن على طبقة من البصل والجزر والطماطم
-تبلى الوجه بالطماطم المفرومة وعصير الليمون والملح والفلفل
-ضيفي بودرة الثوم ويدهن بها الحمام ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم .
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طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك
نورا السادات
مقادير حمام محشي
حمام
فريك
بصل مفروم
كبد قوانص
ورق لورا
حبهان
قرفة
جوزة الطيب
ملح فلفل أسود
زبدة
سمنة
طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك
شوحي البصل في السمنة على النار ثم يضاف الفريك وورق اللورا وملح وفلفل
تبلى الحمام بالملح والفلفل وتوضع قطعة قوانص بداخل رقبة الحمام لغلقها جيدا
احشى بالفريك مع الكبد والقوانص ويغلق جيدا واسلقيه في ماء مع ورق لورا وحبهان وجوزة الطيب وقليل من القرفة
ارفعى من الحلة ويدهن بالزبدة ويوضع في صينية ويحمر في الفرن ثم يقدم.
طريقة عمل الحمام المسلوق
للشيف سارة عبد السلام
مقادير الحمام المسلوق:
حمام متنظف ومصفى
سمنة للتحمير
"حشوة الفريك"
٢ كوب فريك مغسول ومنقوع
٣ بصلة مفرومة
٢ ورقة لاورا
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
٢ ملعقة صغيرة قرفة
رشة قرنفل مطحون
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود
سمنة
٣ كوب مرقة
"حشوة الأرز"
٢ كوب أرز مصري مغسول ومصفى
٣ بصلة مفرومة
٢ ملعقة صغيرة قرفة
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
رشة قرنفل مطحون
رشة جوزة الطيب
٢ ورقة لاورا
ملح وفلفل أسود
٥ حبات مستكة
سمنة
كوب مرقة
لسلق الحمام
بصلة مقطعة أرباع
٢ فص ثوم صحيح
٤ ورقة لورا
2 عود قرفة خشب
6 فص حبهان
٤ حبة قرنفل
ملعقة كبيرة حبوب فلفل أبيض
ملعقة كبيرة حبوب فلفل أسود
5 حبات مستكة
ملح وفلفل أسود
سمنة
طريقة عمل الحمام المسلوق
لعمل حشوة الفريك يشوح البصل في السمنة حتى يذبل. يضاف الفريك ويشوح جيدا في السمنة. تضاف التوابل وتقلب مع الفريك. يضاف الملح والمرقة ويترك الفريك ليتشرب المرقة تماما. يرفع من على النار ويترك ليبرد لسهولة استخدامه في الحشو.
لعمل حشوة الأرز يشوح البصل في السمنة حتى يحصل على لون ذهبي، ثم يضاف الأرز ويشوح مع البصل. تضاف التوابل وتقلب مع الأرز. يضاف الملح والمرقة ويترك الأرز على النار حتى يتشرب الأرز المرقة تماما، ثم يرفع الأرز من على النار ويترك ليبرد تماما حتى يستخدم في الحشو.
لحشو الحمام يفصل جلد الصدر تماما عن لحم الحمام ونبدأ في حشي الأرز تحت الجلد وداخل تجويف الحمام. تغلق أرجل الحمام بتعليقها في الجلد السفلي للحمام ومن الممكن أو تخيط لتغلق تماما. يترك الحمام المحشي جانبا لحين تحضير مرقة
السلق.
لسلق الحمام تضاف كمية من السمنة في إناء الطهي وتضاف لها المستكة حتى تذوب. يضاف البصل والطماطم والثوم ويشوح الخليط سريعا. تضاف التوابل والماء الساخن والملح وتترك المرقة لتغلي. يسقط الحمام واحدة تلو الأخرى في المرقه المغلية ويترك على نار متوسطة هادئه لمده ٤٥ دقيقة حتى يتم النضج. يرفع الحمام من المرقة ويصفى تماما حتى يجف الجلد.
يمكن أن يقدم الحمام مسلوق كما هو مع الشوربة الساخنة أو يحمر في كمية كبيرة من السمنة حتى يصبه لون ذهبي من كل الجوانب.
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