اعرفى أسباب ألم الشعر وكيفية تجنبه.. التوكة والشامبو والصبغة أبرزها



اعرفى أسباب ألم الشعر وكيفية تجنبه اعرفى أسباب ألم الشعر وكيفية تجنبه

الشعور بألم في فروة الرأس إحساس ينتاب الكثير من الفتيات، ويقول الأطباء إن الألم حالة حقيقية للغاية، لها العديد من الأسباب الشائعة، ووفقًا لموقع "allure" توضح طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك ديبرا جاليمان: "ما يحدث هو أن الالتهابات القادمة من الأوعية الدموية في فروة الرأس تغمر الأعصاب في بصيلات الشعر وتسبب له الألم".



وتضيف: "لا يمكن تمييز الألم في البصيلة عن الخصلة، لذلك تشعر الفتيات حقًا أن شعرها يؤلمها، ولحسن الحظ، هناك بعض الطرق للمساعدة في تخفيف الألم.

اتركي شعرك بحريته



تسريحات الشعر الضيقة هي من أهم الأسباب التي تؤدي لألم فروة الرأس، ويقول لارس سكجوث، مؤسس Harklinikken، وهي علامة تجارية مقرها الدنمارك متخصصة في المنتجات للمساعدة في تساقط الشعر، إن ذيل الحصان العالي، والكعكة، والضفائر، كلها تسريحات يمكن أن تسحب وتضر بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ألم الشعر، ويقترح استخدام هذه الأنماط الجامدة من التسريحات ما لا يزيد عن مرتين في الأسبوع، وعند القيام بذلك، لا تتركيها طوال النهار والليل.

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ويحذر "لارس": "انتبهى إلى هذا النوع من آلام الشعر، فقد يكون تحذيرًا بشأن تساقط الشعر"، وتوافق "جاليمان" على ذلك، وتقول إن هناك مصطلحًا رسميًا له، وهو "ثعلبة الشد"، وهي الصلع التدريجي من بصيلات تضررت من تسريحات مضرة للغاية.وتوصي بأن يستخدم المرضى المعرضون لألم الشعر أربطة شعر من القماش الناعم فقط (بدون الأشرطة المطاطية) واختيار الأنماط الفضفاضة للتصفيف بدلاً من أي شيء يسحب فروة الرأس، فضلًا عن الامتناع عن النوم مع ربط الشعر طوال الليل مما يؤدي إلى الألم.خذي استراحة من المنتجاتالشامبو الجاف الشامبو الجافتقول جاليمان، إن الشامبو الجاف، أفضل صديق للفتيات الكسولات واللائي يمارسن التمارين الرياضية، الأمر الذي أصبح عاملاً أكبر في ألم الشعر بسبب الإفراط في استخدامه.ورغم أن استخدامه يعني يوم إضافي لن يتم فيه غسيل الشعر، وهذا أمر جيد، ولكن الاعتماد عليه كبديل منتظم لغسل شعرك يمكن أن يتسبب في تكتل بقايا الشامبو في البصيلات.وتقول جاليمان: "يستخدم معظم الناس هذه الطريقة كثيرًا ويرشونه بالكامل في فروة الرأس بدلاً من الجدائل أيضًا، ويمكن أن تنمو البكتيريا بعد ذلك، خاصةً إذا اختلطت مع العرق، مما قد يتسبب في سلسلة من الالتهاب والحكة والألم."اغسلي شعرك جيدًاغسل الشعر جيدًا من الأمور المهمة، ولكن لا تفرطي في غسله حتى لا تخلصي من توازن درجة الحموضة الموجودة فيه بالكامل، لأن هذا يمكن أن يكون هذا سببًا آخر لألم الشعر.فالغسيل المستمر يجفف فروة الرأس وقد يتسبب في حدوث حالة تقشر مثل التهاب الجلد الدهني، وهي حالة التهاب مزمنة، وفقًا لجليمان. إذا كان عليك فقط غسل شعرك يوميًا أو كان لديك فروة رأس حساسة، فإنها توصي باستخدام شامبو أطفال لطيف، والذي يحتوي على الجلسرين للتنظيف ومستخلص الأفوكادو للمساعدة في تعزيز حاجز البشرة.صبغة الشعرسبب آخر معروف لآلام الشعر قد يكون موعدك المعتاد مع صبغة الشعر، وهو ما تعرفه جاليمان عن كثب، وتقول: "كان لدي شيب مبكر جدًا، وبعد سنوات عديدة من التلوين، وكان شعري يؤلمني كلما صبغت شعري.الوقاية هي المفتاحيعتبر ألم الشعر في الواقع أمرًا أكثر شيوعًا وغريبًا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصداع النصفي. ويكون السبب مختلف. يوضح الطبيب براين ميتشل جروسبرج، الذي يعمل مديرًا لمركز هارتفورد للرعاية الصحية للصداع في هارتفورد، كونيتيكت: "يُشار إلى هذه الظاهرة بالألم اللعابي وهي موجودة في ما يصل إلى ثلثي المصابين بالصداع النصفي".مع ألم الصداع، تصبح المنبهات غير المؤلمة عادةً مثل تمشيط شعرك بالفرشاة، أو ارتداء قبعة أو عمل تسريحة ذيل حصان فضفاض، والشعور بغسل شعرك بالماء أثناء الاستحمام مؤلمة.كما أن الاستلقاء على جانب الصداع يمكن أن يجعل فروة الرأس تشعر بالألم أيضًا، ويقول جروسبيرج: "إنه نتيجة الالتهاب المتكرر للخلايا العصبية في الدماغ التي تشارك في عملية الصداع النصفي"، ويمكن أن تكون تسريحات الشعر العنيفة بالتأكيد الخطوة الأولى التي تساهم في الصداع النصفي، على الرغم من أن ألم الشعر يمكن أن يحدث بشكل منفصل أيضًا كجزء من نوبة الصداع النصفي التي تسببها محفزات أخرى.