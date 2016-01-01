نائب وزير التعليم يعترف بخطأ الوزارة فى درجات اللغة العربية بنتيجة الثانوية العامة



الدكتور رضا حجازى الدكتور رضا حجازى

اعترف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، بخطأ وزارة التربية والتعليم فى إعلان درجات مادة اللغة العربية للثانوية العامة ، بسبب خطأ فنى فى ضغط حجم خانة رصد درجات المادة، مشيرا إلى أنه خطأ تقنى فى الـ"cd" المرسل لـ اليوم السابع، وجرت معالجة الخطأ سريعا وتداركه وإرسال "cd" أخر للدرجات الخاصة باللغة العربية.







وأوضح حجازى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON، أن الطلاب لم يشتكون من امتحان اللغة العربية، مؤكدا أنه ليس هناك أى أخطاء أو مشكلات فى رصد درجات مادة اللغة العربية ، ولكن الخطأ فى طريقة العرض ، الذى تسبب فيها الفنى التابع لوزارة التعليم ، والذى ضيق خانة اللغة العربية مما تسبب فى جبر أى كسر فى الدرجات المعلنة.

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وقال الدكتور رضا حجازى، إنه يتم فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة من خلال الكنترول وبأرقام سرية، مضيفًا: "لو طالب ليه 20 درجة أجيب إعدام للى صحح له الورقة"، موضحا، أن "التظلمات موضوع مهم وحساس، وهناك كنترول يدير العملية، وبالتالى التظلمات تدار من خلال كنترول بأرقام سرية، ولو ليك حق هتاخده".وتابع نائب وزير التربية والتعليم: "يتم فحص أوراق الإجابات بناء على معايير"، مضيفًا: "التظلمات ليست إعادة تصحيح، ولن الطالب يرى كراسته ويتم فحص الإجابات التى جرى تصحيحها، وأخطاء جمع الدرجات".وقال الدكتور رضا حجازى، أن هناك الكثير كان لا يرغب فى إتمام موسم الثانوية العامة، ولكن الوزارة كثفت جهودها وتحدت كل الظروف وتمكنت من إنجاز الموسم بنجاح كبير، مشيرا إلى أن نظام التظلمات فى المحافظات يتم بطريقة سلسة، مبديا استعجابه من الزحام الذى شهدته بعض الأماكن الخاصة بتظلمات طلبة الثانوية العامة.وكانت نتيجة طلاب الثانوية العامة التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الماضى، قد شهدت وجود خطأ فى رصد درجات مادة اللغة العربية لعدد كبير من الطلاب، بواقع زيادة نصف درجة فى بيانات اللغة العربية، فيما جاء المجموع النهائى صحيحا بدون هذا الخطأ الحسابى فى مادة اللغة العربيةوقد أثار هذا الخطأ فى رصد درجات اللغة العربية لعدد كبير من الطلاب فى حالة من التعجب والتساؤل، حيث يجد الطلاب وذووهم الذين يعيدون جمع درجات المواد الدراسية حسابيا، أن مجموع درجات المواد فى النتيجة يزيد بنصف درجة عن المجموع الذى أعلنته وزارة التعليم فى بياناتها، والصحيح هو مجموع الدرجات النهائى المعلن فى بيانات الوزارة والخطأ فى درجة اللغة العربية فقط، والتى زادت فى عدد من النتائج بواقع نصف درجةومن جانبه حرص اليوم السابع على تقصى الأمر ورصد الخطأ وقتها بشكل سريع، وأعاد نشر النتيجة الصحيحة كاملة دون تضارب، بما فيها درجة اللغة العربية بدون زيادة النصف درجة، ليكون مجموع درجات المواد حسابيا مطابقا للمجموع الكلى