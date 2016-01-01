لحظة إخراج ترامب من مؤتمر صحفي بعد إطلاق نار (فيديو)



لحظة إخراج ترامب لحظة إخراج ترامب

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرا صحفيا يعقده في البيت الأبيض، وخرج من القاعة بعد إطلاق نار على شخص خارج أسوار مكتبه.ودنا رجل حراسة من الرئيس الأمريكي وأخبره بالحادث، فخرج ترامب من القاعة مع بقاء الصحفيين.



وعاد ترامب إلى الغرفة ذاتها بعد دقائق وقال إن سلطات إنفاذ القانون أطلقت النار على شخص وأنه نُقل إلى المستشفى، وأوضح أنه فهم أن المشتبه به كان مسلحا.



وأضاف: "لقد وقع إطلاق نار خارج البيت الأبيض.. الأمر تحت السيطرة التامة فيما يبدو.. لكن كان هناك إطلاق نار فعلي، وشخص ما نُقل إلى المستشفى.. لا أعرف حالته". وقال إن إطلاق النار كان قريبا من حافة السور الخارجي للبيت الأبيض.



وتابع: "لم يُصب أحد آخر في إطلاق النار"، وأشاد برد فعل الخدمة السرية، وقال إن الجهاز سيحصل على مزيد من التفاصيل لاحقا.



ومضى يقول للصحفيين: "ليس هناك تفاصيل- لقد اكتشفنا الأمر للتو".



ولم يرد بعد جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرؤساء الأمريكيين والبيت الأبيض على أسئلة بخصوص الواقعة.



وبعد مرور دقائق على بداية الإفادة، اقتاد أفراد من جهاز الخدمة السرية ترامب خارج الغرفة دون تفسير لذلك الإجراء. وأُخرج كذلك وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوت من الغرفة قبل أت يُغلق بابها.



وأبلغ الرئيس الجمهوري الصحفيين بأنه نُقل إلى المكتب البيضاوي خارج غرفة الإفادة، بعدما غادرها على عجل وسط حراسة جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الأمن الداخلي.



https://twitter.com/i/status/1292942788082925569