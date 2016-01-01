أعربت إثيوبيا، الثلاثاء، عن رغبتها في التعاون مع مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة.
ووفقا لما ذكرته قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، زعمت الخارجية الإثيوبية أن إثيوبيا هي مصدر نهر النيل؛ مضيفة "هو ثروتنا الطبيعية".
وادعت الخارجية الإثيوبية أن مشكلة أديس أبابا مع القاهرة تكمن في محاولتها احتكار نهر النيل.
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التعليقات على إثيوبيا تواصل استفزازاتها: نحن مصدر نهر النيل.. ومصر تحاول احتكاره
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