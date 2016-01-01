إثيوبيا تواصل استفزازاتها: نحن مصدر نهر النيل.. ومصر تحاول احتكاره



سد النهضة سد النهضة



أعربت إثيوبيا، الثلاثاء، عن رغبتها في التعاون مع مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة.



ووفقا لما ذكرته قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، زعمت الخارجية الإثيوبية أن إثيوبيا هي مصدر نهر النيل؛ مضيفة "هو ثروتنا الطبيعية".



وادعت الخارجية الإثيوبية أن مشكلة أديس أبابا مع القاهرة تكمن في محاولتها احتكار نهر النيل.

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واضافت الوزارة الإثيوبية: " نريد التعاون مع مصر والسودان بشأن النيل بدلا من الصراع".وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد صرحت بأن المفاوضات الثلاثية بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا تأجلت إلى أسبوع بناء على طلب السودان.