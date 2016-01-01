بعد إطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا الروسي



لقاح كورونا الروسي لقاح كورونا الروسي



وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد والوفيات في جميع أنحاء العالم ، أطلقت روسيا اليوم الثلاثاء، أول لقاح لـ Covid-19 ، وفقًا للتقارير. كانت البلاد تضغط على نطاق واسع من أجل لقاح الفيروس منذ بعض الوقت.



تم تطوير اللقاح الروسي من قبل معهد أبحاث الجمالية ووزارة الدفاع الروسية، وذكرت جمعية محلية لشركات الأدوية متعددة الجنسيات أن السباق الروسي للسماح بالاستخدام المدني للقاح محتمل لفيروس كورونا قبل اكتمال التجارب السريرية قد يعرض الناس للخطر.



ومع ذلك ، فإن السباق الروسي للسماح بالاستخدام المدني للقاح محتمل لفيروس كورونا قبل اكتمال التجارب السريرية قد يعرض الناس للخطر ، وفقًا لاتحاد محلي لشركات الأدوية متعددة الجنسيات.

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يأتي التحذير بعد أيام من شكك الدكتور أنتوني فوسي ، كبير المتخصصين في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ، في نهج المسار السريع لتطوير اللقاحات من قبل العديد من البلدان الأسبوع الماضي.فيما يلي النقاط الرئيسية للقاح Covid-19 الروسي ، الذي يوصف بأنه أول لقاح من نوعه في العالم ضد الفيروس:1) تم تطوير لقاح Covid-19 بشكل مشترك من قبل معهد أبحاث الجمالية ووزارة الدفاع الروسية.2) في تقرير سابق ، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الفحص النهائي للمتطوعين الذين يختبرون لقاح الفيروس التاجي أظهر مناعة لدى جميع المشاركين.3) بدأت التجارب السريرية للقاح في 18 يونيو وشملت 38 متطوعًا. طور جميع المشاركين مناعة. خرجت المجموعة الأولى في 15 يوليو ، والثانية في 20 يوليو.4) علاوة على ذلك ، قال ألكسندر جينتسبيرغ ، مدير مركز الجمالية القومي للبحوث ، إن اللقاح يستخدم جزيئات غير حية تم إنشاؤها على أساس الفيروس الغدي ، وفقًا لـ Sputnik News. وقال إنه لا توجد مخاوف من أن اللقاح يمكن أن يسبب ضررًا لصحة الشخص.5) وفي الوقت نفسه ، حثت منظمة الصحة العالمية روسيا على اتباع الإرشادات المعمول بها لإنتاج لقاحات آمنة وفعالة بعد أن أعلنت موسكو عن خطط للبدء بسرعة في إنتاج لقاحات COVID-19. قالت منظمة الصحة العالمية إن جميع اللقاحات المرشحة يجب أن تمر بمراحل كاملة من الاختبار قبل طرحها6) قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في وقت سابق إن أفراد "الفئات المعرضة للخطر" ، مثل العاملين في المجال الطبي وحتى الأطباء والمعلمين ، قد يُعرض عليهم اللقاح هذا الشهر.7) في الوقت الحالي ، يُقال إن البلاد تخطط مبدئيًا لإنتاج تسلسلي لأول لقاح محلي لفيروس كورونا بحلول سبتمبر ، وفقًا لما أفادت به وكالة روسية مؤخرًا