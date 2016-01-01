انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور "تغطية خاصة"



السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

في خطوة مهمة للحياة النيابية المصرية انطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في مصر، والتي تستمر لغد في إطار انتخاب 200 عضو.



ويدلي نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم ، بينما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.



ويتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى، ومن المقرر أن يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصروتضم قائمة من أجل مصر11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.ويقدم موقع صدى البلد الإخباري تغطية خاصة لهذه الانتخابات بالفيديو والصور كالتالي ..خلال الساعات الأولى من صباح أول يوم انتخابات.. رئيس الجمهورية ومدبولي وعدد من الوزراء يدلون بأصواتهم.. تفاصيلفي أول أيام التصويت في انتخابات الشيوخ.. المحافظون يدلون بأصواتهم ومفتي الجمهورية في البحيرة.. وكبار السن والسيدات يتصدرن المشهد والطفطف لنقل الناخبين في دمياط والوادى الجديدوزراء المجموعة الاقتصادية عن انتخابات الشيوخ: واجب وطني وإثراء للحياة النيابية.. والاستقرار السياسي له انعكاسات إيجابية على الملف الاقتصاديhttps://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/612402536087324/?t=11







