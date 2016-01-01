حسام حسن يكشف عن سبب تراجع مستوى مصطفى محمد.. فيديو



مصطفى محمد مصطفى محمد



قال حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق، إن منتخب مصر يعاني فى السنوات الأخيرة فى مركز رأس الحربة.



وأضاف حسام حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،أن منتخب مصر كان يعاني في السنوات الأخيرة بسبب ندرة المهاجمين كما حدث في كأس العالم.



وأوضح حسام حسن إن سبب تراجع مستوى العناصر الشابة ومن بينهم مصطفي محمد يرجع إلى الإعلام، الذى يرفع اللاعبين سريعا ويتعجل في الحكم عليهم، مؤكدا أن مصطفى محمد لاعب واعد ولكنه مازال أمامه مشوار طويل جدا.



وأكد حسام حسن، أن المدير الفني يتحمل كل عواقب اللاعب سواء على المستوى الفني أو النفسي، ويجب على الإعلام أن يتعامل بتوازن مع اللاعبين حفاظا عليهم.