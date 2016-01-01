تسيطر حالة من الغضب على لاعبي فريق برشلونة، قبل موقعة بايرن ميونخ المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان برشلونة تأهل إلى الدور ربع النهائي السبت الماضي بعد التفوق على نابولي 4 - 2 ذهابا وإيابا، بينما اكتسح بايرن ميونخ تشيلسي 7- 1 بمجموع المباراتين.
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التعليقات على غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا
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