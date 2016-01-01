غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

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غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ


تسيطر حالة من الغضب على لاعبي فريق برشلونة، قبل موقعة بايرن ميونخ المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة تأهل إلى الدور ربع النهائي السبت الماضي بعد التفوق على نابولي 4 - 2 ذهابا وإيابا، بينما اكتسح بايرن ميونخ تشيلسي 7- 1 بمجموع المباراتين.

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وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن هناك حالة غضب بين لاعبي برشلونة، بسبب ما يتردد أن مباراة الدور ربع النهائي شبه محسومة لبايرن ميونخ بسبب قوة العملاق البافاري في الوقت الحالي.

ونجح بايرن ميونخ في حصد الثنائية المحلية هذا الموسم "الدوري - الكأس"، في حين فشل ميسي ورفاقه في حصد أي لقب.

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائي ستقام بنظام المباراة الواحدة في مدينة لشبونة البرتغالية بدلا من مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

المصدر: برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني

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