بيراميدز يتقدم بعرض قوي لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد



رمضان صبحي رمضان صبحي



أكـد أحمد حسن، أن نادي بيراميدز تقدم بعرض قوي من أجل التعاقد رسميا مع رمضان صبحي، مؤكدًا بأن لديه القدرة المالية على التعاقد مع اللاعب من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.



وأضاف عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر "راديو مصر :" الحسم سيكون في يد رمضان صبحي، لو أراد الاستمرار في الأهلي، وهو أحد أبناء النادي الأحمر".



وواصل :" من الوارد أن ينتقل رمضان إلى بيراميدز، وهناك مفاوضات قوية بالفعل، ويوجد سرية تامة على هذا الملف، ورمضان طلب مهلة أسبوع من أجل حسم موقفه".

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وأكمل:" من الصعب انتقال رمضان لنادي الزمالك، العرض المقدم من جانبهم، مجرد مضايقات فقط".وواصل:" من وجهة نظري، أري أن الاحتراف هو الأفضل لرمضان صبحي، واللاعب لا يريد البقاء في مصر".