على رأسهم بيل ورودريجيز.. زيدان يطيح بـ 9 لاعبين من ريال مدريد



زيدان يطيح بـ 9 لاعبين من ريال مدريد زيدان يطيح بـ 9 لاعبين من ريال مدريد



يسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني إلى التخلص من بعض اللاعبين غير المرغوب فيهم من قبل جمهور الملكي، وذلك بعد ظهورهم بمستوى مخيب للآمال في فترة الإنتقالات الصيفية.



ويأتي الكولومبي جيمس رودريجيز والويلزي ريال مدريد على رأس القائمة وذلك بعد افتعال الأخير للعديد من المشاكل داخل الفريق وخصوصا مع الفرنسي زيدان.



ويستعرض صدى البلد هؤلاء اللاعبين المقرر رحيلهم في فترة الإنتقالات الصيفية من خلال السطور التالية:

قد يعجبك أيضا...

- جاريث بيلبيل خرج مؤخرا من حسابات زين الدين زيدان مدرب الفريق، بسبب سوء مستوى اللاعب الذي جعله خارج قائمة الفريق في آخر 7مباريات في الليجا، وبسبب علاقته التي ليست علي ما يرام مع زيدان، وقد صرح زيدان في الصيف الماضي وقال: إذا خرج بيل غدا، فهذا رائع، ولا شك أن مشاعره لم تتغير منذ الصيف الماضي.وفي أكثر من مره كان بيل علي أعتاب الخروج من النادي الملكي ولكن هذه المرة يبدو أن الويلزي سيكون خارج صفوف النادي الملكي أقرب من أي وقت مضى، خاصة بعد انهيار علاقته بجمهور الميرنجي.- خاميس رودريجيزيبدو أن قصة خاميس رودريجيز مع ريال مدريد قد وصلت إلى فصلها الأخير، فبعدما غادر النجم الكولومبي المرينجي في وقت سابق إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، يتوقع أن يرحل خاميس في الأيام القليلة القادمة عن الفريق الملكي بشكل نهائي، بسبب سوء علاقته مع زيزو وسوء المستوى الذي ظهر به الكولومبي هذا الموسم، حيث ظهر في 14 مباراة وسجل هدف وحيد، مما يجعل النادي منفتح للتفاوض علي أي عرض يليق باللاعب صاحب الـ29 عامًا.- لوكا يوفيتشانضم لوكا يوفيتش لصفوف النادي الملكي الصيف الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو قادما من نادي فرانكفورت الألماني، في محاولة لتعويض كريستيانو رونالدو وسد النقص الهائل في الأهداف بعد رحيل رونالدو، وكافح يوفيتش لكسب ثقة المدرب الفرنسي، ولم ينجح في منافسة كريم بنزيما الذي أحرز 21 هدفا وساهم في التتويج بالليجا.ظهر المهاجم الصربي في 26 مباراة مع ريال مدريد، أحرز هدفين وصنع هدفين فقط، مما يجعل اللاعب علي أبواب الرحيل بعد الأداء المخيب وعدم قدرته بالظهور بالمستوى الذي ظهر به مع الفريق الألماني- إيسكولايزال لاعب الوسط الاسباني صاحب الـ28 عامًا لنادي يوفنتوس الايطالي، وقد أبدى أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز، إعجابه بإيسكو في أكثر من مناسبة.ووفقا لبعض التقارير الايطالية، فإن ريال مدريد على استعداد لعرض إيسكو أو توني كروس، كجزء من صفقة ضم باولو ديبالا.وظهر إيسكو مع ريال مدريد في 16 مباراة هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدًا فقط.- ماريانو ديازلم يتمكن ماريانو من كسب ثقة مدربة زين الدين زيدان، وكان أقل اللاعبين استدعاء من قبل زيدان هذا الموسم.انضم اللاعب الدومينيكاني قادما من صفوف أوليمبيك ليون الفرنسي، في صفقة قدرت بـ22مليون يورو في عام 2018، شارك في 7 مباريات فقط وأحرز هدف وحيد طوال الموسم.- براهيما ديازانضم اللاعب الصاعد براهيم دياز لريال مدريد قادما من مانشستر سيتي مقابل 17 مليون يورو الصيف الماضي، وخاض لاعب الوسط صاحب الـ21 عامًا 10 مباريات فقط هذا الموسم.إمكانيات اللاعب عالية ولا جدال فيها، حيث تسعي إدارة الميرنجي لإعارة اللاعب لأحد الأندية في الدوري الاسباني ليكتسب المزيد من الخبرات.وأبدت إدارة نادي خيتافي اهتمامًا بالتعاقد مع براهيم، وهو ما أكده أنخيل توريس، رئيس النادي، منذ عدة أشهر، إذ قال: طلبنا من بيريز التعاقد مع براهيم، وأخبرني أنهم يرغبون في ذلك، ولكن هذا إذا وافق اللاعب.. ولكن يبدو أن اللاعب يرفض الرحيل عن ريال مدريد في الوقت الحالي.- لوكاس فاسكيزهبط مستوى اللاعب كثيرا هذا الموسم، خاصة بعد الاعتماد علي الثنائي البرازيلي الشاب، رودريجو وفينيسيوس، اللذان أصبحا في مرتبة أعلي منه داخل صفوف الفريق، ويبحث اللاعب صاحب الـ29 عامًا، عن الخروج من النادي هذا الصيف بعد عدم الاعتماد عليه من المدير الفني.ـوارتبط اسم توتنهام باللاعب في أكثر من مناسبة.- ناتشوكان ناتشو علي وشك الرحيل لنادي روما الايطالي الموسم الماضي ولكن الصفقة لم تحسم، مع بحث ريال مدريد عن مدافع في سوق الانتقالات، لن يكون لناتشو مكان في تشكيلة زيدان الموسم القادم، شارك ناتشو مع الميرنجي في 10 مباريات فقط في جميع البطولات هذا الموسم.- مارسيلوبعد وصول اللاعب الفرنسي فيرلان ميندي، وهو يلعب أساسيا علي اللاعب المخضرم مارسيلو في أغلب المباريات، واستطاع ميندي منذ وصولة للبرنابيو الهيمنة علي مركز الظهير الأيسر، وهذه المرة الأولى التي يفقد فيها مارسيلو مركزه منذ 13 عام من مسيرته داخل صفوف النادي الملكي وانخفضت قيمة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من ذروة بلغت 70 مليون يورو في أكتوبر 2018 إلى 16 مليون يورو حاليًا.