بالطفطف.. النساء تتوجه إلى لجان رأس البر للإدلاء بأصواتهن في انتخابات الشيوخ



بالطفطف.. النساء تتوجه إلى لجان رأس البر بالطفطف.. النساء تتوجه إلى لجان رأس البر

استقلت الناخبات من السيدات برأس البر الطفطف كوسيلة انتقال للوصول الى لجانهن داخل مدينة رأس البر،حيث يعد الطفطف السياحى من أشهر واقدم وسائل المواصلات برأس البر.



كانت لجان رأس البر الانتخابية قد شهدت توافد المواطنين خاصة السيدات للإدلاء بأصواتهن وسط استعدادات مكثفة للوحدة المحلية براس البر لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



كانت قد استعدت محافظة دمياط بـ 223 مقرا انتخابيا و251 لجنة فرعية بأنحاء محافظة دمياط لاستقبال الناخبين وسط إجراءات امنية مكثفة لحماية الناخبين وتأمين محيط اللجان الانتخابية، مع التأكيد على التزام الناخبين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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ويتنافس فى هذه الانتخابات 17مرشحا على المقاعد الفردية من بينهم مرشحان لحزب مستقبل وطن ومرشحان للحركة الوطنية ومرشح لحزب النور. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى تلك الانتخابات نحو مليون و40 ألف ناخب موزعين على 251 لجنة فرعية بنطاق المحافظة. ويبلغ عدد من يحق له التصويت فى تلك الانتخابات نحو مليون و40 ألف ناخب موزعين على 251 لجنة فرعية بنطاق المحافظة. والمقرات الانتخابية موزعة إلى قسم اول دمياط 14 لجنة فرعية باجمالى 86698 ناخبا، قسم ثان دمياط 15 لجنة فرعية باجمالى 87715 ناخبا ، قسم رأس البر 2 لجنة فرعية باجمالى 12725ناخبا قسم دمياط الجديدة 8 لجنة فرعية باجمالى 54258 ناخبا، مركز دمياط59 لجنة فرعية باجمالى 245398 ناخبا ، مركز كفر سعد 48 لجنة فرعية باجمالى 177695 ناخبا، مركز كفر البطيخ 19 لجنة فرعية باجمالى 75972 ناخبا مركز فارسكور 48 لجنة فرعية باجمالى 189273 ناخبا، مركز الزرقا 33 لجنة فرعية باجمالى92874 ناخبا، قسم السرو 5 لجان فرعية باجمالى 17898 ناخبا.