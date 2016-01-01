كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن أمرٍ يخص ابنته فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أعلن الرجل وتأكيده لتسجيل أول لقاح ضد الفيروس في العالم، وفق ما ذكرت صحف روسية.
وقال بوتين إن ابنته كانت من ضمن من تم حقنهم باللقاح الجديد ضد كوفيد 19.
اضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن وزارة الصحة الروسية منحت الموافقة التنظيمية لأول لقاح لفيروس كوفيد -19 في العالم ، طوره معهد جيماليا في موسكو ، بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية.
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التعليقات على بوتين يكشف سرًا عن أول لقاح لكورونا في العالم
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