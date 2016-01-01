كشفت وسائل إعلام يونانية، اليوم، عن استعداد الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية للإقلاع في أي وقت، وسط توتر الوضع في شرق المتوسط بين تركيا واليونان.
وقالت صحيفة "تانيا" اليونانية إن الجيش أعد السفن الحربية والطائرات؛ للاستعداد للرد على أي طارئ من تركيا في المتوسط.
وكانت وسائل إعلام، كشفت أمس عن رفع الجيش اليوناني حالة التأهب القصوى بين صفوفه قبيل تدريبات عسكرية تركية.
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التعليقات على وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي
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