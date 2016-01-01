وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

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تدريبات عسكرية تركية

كشفت وسائل إعلام يونانية، اليوم، عن استعداد الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية للإقلاع في أي وقت، وسط توتر الوضع في شرق المتوسط بين تركيا واليونان.

وقالت صحيفة "تانيا" اليونانية إن الجيش أعد السفن الحربية والطائرات؛ للاستعداد للرد على أي طارئ من تركيا في المتوسط.

وكانت وسائل إعلام، كشفت أمس عن رفع الجيش اليوناني حالة التأهب القصوى بين صفوفه قبيل تدريبات عسكرية تركية.

وقالت وسائل الإعلام إن الجيش اليوناني استدعى الضباط المجازين إلى أماكن الخدمة الخاصة بهم.

وأضافت أن التدريبات التركية ستجري في جزيرة رودس اليونانية.

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ونشرت وزارة الدفاع التركية، صورا لسفينة الأبحاث "أوروتش رئيس" التركية، وهي تجري أبحاثا؛ للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، رفقة سفن حربية تابعة للقوات البحرية التركية.

المصدر: صحيفة "تانيا" اليونانية

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