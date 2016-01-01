ظهور فيروس جديد في الصين

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ظهور فيروس جديد في الصين


ظهر فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وفق أكثر الروايات تداولا وتأكيدًا رسميًا، في ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، ليجتاح الوباء بعدها العالم رغم مرور أكثر من 8 شهور على ظهوره.

وأصاب الفيروس أكثر من 20 مليون إنسان بالعالم، ويتجاوز عدد قتلاه حاجز ال700 ألف مقتربًا من الـ800 ألف.

لكن ومنذ أشهر قليلة، ظهر فيروس آخر من الصين أيضًا أصاب الكثيرين بالذعر وهو الطاعون الدملي، الذي يعد قاتلا في كثير من الأحيان لمن يصيبه.

إلا أنه وفق ما ذكرت صحف دولية، فقد ظهر مرض جديد في الصين يهدد بتفشي وباء جديد ناجم عن فيروس ينقله القراد، أودى بحياة 7 أشخاص وأصاب 60 آخرين في البلاد، فيما حذّرت السلطات من إمكانية انتقاله من إنسان لآخر.

وظهرت الأعراض على امرأة من نانجينج عاصمة جيانجسو، والتي عانت من الفيروس الجديد المعروف باسم "إس إف تي إس" "SFTS" وينتمي لعائلة بونيا.

وأعراض هذا المرض مثل الحمى والسعال، حيث وجد الأطباء انخفاضًا في عدد كرات الدم البيضاء، وصفائح الدم داخل جسدها.

وفي وقت لاحق توفي 7 أشخاص على الأقل في أنهوي ومقاطعة تشجيانج بشرق الصين بسبب المرض.
ويمكن للمرضى نقل الفيروس للآخرين عن طريق الدم أو الأغشية المخاطية، كما أن لدغة القراد هي الطريقة الأخطر لانتقال المرض.

وتمتد فترة حضانة المرض من 7 إلى 14 يومًا، والأهم من ذلك أنه لا يوجد لقاح أو أدوية يمكن أن تستهدف الفيروس.

المصدر: صحف دولية

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