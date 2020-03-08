أسعار الذهب في مصر تتراجع جنيهين اليوم

القاهرة – مباشر: استهلت أسعار الذهب في السوق المصري، تعاملات الأسبوع بتراجع هامشي بقيمة جنيهين، بالتزامن مع الانخفاض في سعر الأوقية في السوق العالمي، ووصولها إلى 2032 دولاراً، بحسب شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية.
وقال إيهاب واصف عضو الشعبة، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع "مباشر"، إن سعر الذهب سجل 1038 جنيهاً لعيار 24، فيما بلغ عيار 21 نحو 908 جنيهات، في حين سجل عيار 18 نحو 778 جنيهاً.
وأشار عضو شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، إلى أن الجنيه الذهب سجل 7264 جنيهاً.
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