حقق الدولار ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، أمام كلاً من اليورو والفرنك السويسري، وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالي في الولايات المتحدة والتوترات الأمريكية الصينية، قبيل محادثات التجارية في 15 أغسطس.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية يوم السبت تتضمن الاستعادة الجزئية لمدفوعات البطالة المحسنة لعشرات الملايين من الأمريكيين العاطلين عن العمل، بعد انهيار المحادثات في واشنطن بشأن الجولة التالية من التحفيز المالي.
وفي الساعة 7:30 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر الدولار مرتفعا 0.1% ليصل إلى 93.5.
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التعليقات على الدولار يواصل رحلة الصعود وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالي في الولايات المتحدة
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