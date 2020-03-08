

الدولار يواصل رحلة الصعود وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالي في الولايات المتحدة الدولار يواصل رحلة الصعود وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالي في الولايات المتحدة

حقق الدولار ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، أمام كلاً من اليورو والفرنك السويسري، وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالي في الولايات المتحدة والتوترات الأمريكية الصينية، قبيل محادثات التجارية في 15 أغسطس.



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية يوم السبت تتضمن الاستعادة الجزئية لمدفوعات البطالة المحسنة لعشرات الملايين من الأمريكيين العاطلين عن العمل‮، بعد انهيار المحادثات في واشنطن بشأن الجولة التالية من التحفيز المالي.



وفي الساعة 7:30 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر الدولار مرتفعا 0.1% ليصل إلى 93.5‮‬.

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وحقق اليورو تراجع بـ0.2% ليصل إلى 1.17685 دولار، وهبط الفرنك السويسري، أحد الملاذات الآمنة، 0.2% أيضا مقابل العملة الأمريكية إلى 0.914‮.كان الدولار تدعم أواخر الأسبوع الماضي بفعل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين كبار من هونج كونج والصين‮.‬وارتفعت الكرونة النرويجية حوالي 0.1% إلى 9.0430 كرونة للدولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6588 دولار أمريكي، وفقد الدولار الأسترالي 0.1% ليسجل 0.71525.‬